Le nuage malodorant est passé par La Louvière

Une forte odeur de gaz de ville a été signalée, ce mercredi 23 janvier 2019 matin, sur La Louvière. Cette dernière est provoquée, selon le responsable d’ORES, par un «nuage odorant» qui se déplace d’est en ouest.

Les appels ont afflué ce matin vers les zones de secours et vers ORES, le gestionnaire du réseau de gaz et d’électricité.C’est dans l’Entre-Sambre-et-Meuse que l’odeur de gaz a été signalée dès 7 h du matin. Celle-ci s’est ensuite déplacée dans la région de Charleroi avant d’être remarquée vers 10 h à La Louvière et ses environs.

Selon les infos communiquées par ORES, «il s’avère que cette odeur n’est pas due à une fuite de gaz. Certaines sources parlent d’émanations dues aux conditions météo, d’autres d’un dégazage industriel originaire de la région gembloutoise.»

L’opérateur de réseaux de distribution expliquait ce matin qu’il ne possédait aucune information sur la provenance exacte.

Face à cette situation interpellante et ce manque d’informations, le Bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, a demandé à la protection civile de réaliser une analyse de l’air.

En fin de matinée, ce nuage malodorant était signalé dans la région d’Ath.