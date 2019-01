Rassemblement des jeunes Liégeois pour le climat: feu vert des autorités

La mobilisation sous le label «Youth for Climate» prend de l’ampleur en Belgique et dans d’autres pays. AFP

Un rassemblement ce jeudi 24 et une grande marche le jeudi 31: les jeunes Liégeois se mobilisent pour le climat. Du côté des autorités de la Ville, on les accueillera volontiers demain. Quant à la semaine prochaine, les discussions sont toujours en cours.

Les élèves des écoles secondaires liégeoises, suivis par les étudiants du supérieur, s’apprêtent à marquer les consciences. C’est de leur propre initiative que deux événements sont organisés, ces prochains jours, dans le but de faire savoir leur attachement à la problématique environnementale. Sur le modèle des manifestations des deux derniers jeudis à Bruxelles, ils s’apprêtent à faire entendre leur voix dans les rues de la Cité ardente.

Un rassemblement le 24 janvier

Deux événements sont donc organisés. Un rassemblement, ce jeudi 24 sur les places du Marché et Saint-Lambert tout d’abord, à l’initiative d’élèves du secondaire de quelques écoles. Plusieurs centaines de jeunes sont attendus.

Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer (PS), a fait savoir ce mardi que la police avait émis un avis favorable, concernant ce rassemblement. «Willy Demeyer est heureux de l’initiative des jeunes liégeois qui par ailleurs prennent toutes les mesures d’organisation et d’encadrement permettant le bon déroulement de leur action citoyenne», communique la Ville. Si les élèves le souhaitent, ils seront reçus par les autorités communales.

Une marche le 31 janvier

Le second rendez-vous est une marche, au départ des Guillemins, le jeudi 31 janvier à 11 h. Celle-là devrait rassembler des élèves et des étudiants de nombreuses écoles de Liège et de la région, y compris en provenance des facultés du supérieur. De nombreuses directions d’école se montrent conciliantes avec leurs élèves, pour leur permettre d’y participer. Au niveau politique, le parti Vert Ardent s’est adressé à l’échevin liégeois de l’Instruction publique, Pierre Stassart (PS) pour qu’il demande aux directions des écoles de la Ville d’être magnanimes, en ne sanctionnant pas les élèves qui participeront à la manifestation.

Au niveau des autorités de la police et de la Ville, on explique que la demande d’autorisation pour cette manifestation est en cours d’analyse. Une réunion est prévue ce mercredi entre la police et les organisateurs.