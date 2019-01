Disparition de Sala: un selfie de Cristiano Ronaldo dans son jet privé fait jaser

Pendant que le monde du football prie pour le footballeur Emiliano Sala et les autres passagers de l’avion disparu lundi soir au-dessus de la Manche, Cristiano Ronaldo a créé la polémique en prenant un selfie dans son jet privé.

Mauvais timing pour Cristiano Ronaldo. Alors qu’il vient déjà de défrayer la chronique pour sa condamnation pour fraude fiscale, la star de la Juventus de Turin aurait bien évité ce bad-buzz supplémentaire.

Sur ses différents réseaux sociaux, le joueur portugais a publié un selfie, tout sourire, alors qu’il se trouvait à bord de son jet privé. Un post qui passe mal, quelques heures après l’annonce de la disparition de l’avion du footballeur argentin Emiliano Sala.

Le Portugais a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux, notamment par Gary Lineker, ex-international anglais et présentateur sur la BBC, qui a écrit «Ce n’est pas le jour pour cette image, vraiment pas.»

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0