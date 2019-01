Vibrant hommage à Nantes et sur les réseaux sociaux: le monde du foot prie pour Emiliano Sala

Porté disparu depuis lundi soir au-dessus de la Manche, l’avion du footballeur Emiliano Sala n’a toujours pas été retrouvé. Alors que les recherches se poursuivent, les prières et hommages des acteurs du monde du foot affluent de toutes parts.

Quelques mois seulement après le dramatique accident d’hélicoptère qui a coûté la vie au président du club de Leicester, le monde du football croise les doigts pour qu’Emiliano Sala ne connaisse pas le même sort funeste. Disparu depuis lundi alors qu’il effectuait le trajet entre Nantes et Cardiff, l’ex-joueur nantais n’a toujours pas été retrouvé et un dernier message audio glaçant du joueur transmis via WhatsApp n’incite pas à l’optimisme.

Si les chances de retrouver le footballeur argentin vivant s’amenuisent d’heure en heure, les supporters de Nantes, fortement attachés au joueur, espèrent toujours une issue positive. Ils se sont notamment mobilisés mardi soir pour lui rendre hommage.

Réunis en masse sur la place Royale nantaise, les supporters des Canaris ont déposé des fleurs et des bougies au centre de la place. Ils ont ensuite scandé le nom de Sala en brandissant fumigènes, drapeaux argentins et écharpes du FC Nantes.

Mais au-delà du club qu’il venait de quitter, ce sont tous les acteurs du monde footballistique qui continuent à prier pour celui qui devait rejoindre le club de Premier League de Cardiff. Joueurs, entraîneurs et clubs de football ont inondé les réseaux sociaux de messages d’hommage et espèrent toujours un miracle pour celui qu’ils surnomment «le guerrier».

«Parce que tu es un footballeur argentin de Santa Fe avec les mêmes rêves que j’ai eus en Europe, qui a fait les mêmes sacrifices au même poste. Parce que je sais que les buteurs ne se rendent jamais. Aujourd’hui, je prie pour toi.»

All our thoughts and prayers are with Emiliano Sala, those on board and all their loved ones at this worrying time 🙏🏻