Mouscron : Piempongsant va rester et injecter!

Le richissime homme d'affaires thaïlandais fait marche arrière et ne veut plus vendre ses parts à l'Excel. Au contraire, il semble prêt à renforcer son influence.

C'est la semaine des bonnes nouvelles au Canonnier. Outre, sur le plan sportif, une belle victoire contre Ostende qui a permis de réaliser une opération en or en vue du maintien, le club mouscronnois a appris que son enveloppe budgétaire serait probablement augmentée dans un futur plus ou moins proche.

C'est le résultat d'un conseil d'administration qui s'est tenu, dimanche dernier, avant la réception du KVO. Présent, le propriétaire Pairoj Piempongsant (qui a dû s'éclipser juste avant la rencontre et n'a donc pas vu en direct la belle victoire des siens) a annoncé ces belles perspectives à la frange hurlue de la direction. L'homme d'affaires thaïlandais, qui cherchait depuis septembre à vendre la moitié des 90% qu'il détient au REM, n'a pourtant pas trouvé d'acheteur!

Il a simplement décidé de faire marche arrière dans sa démarche et même de renforcer son influence au Canonnier. Cela serait notamment le résultat de négociations trop compliquées du côté du club grec du Panathinaïkos, où il voulait aussi devenir propriétaire en y injectant une fortune. On y parlait de plus de 20 millions d'euros ...

De l'argent qui pourrait donc désormais être utilisé dans la Cité des Hurlus et permettre éventuellement à l'Excel de délaisser son statut de plus petit budget de la D1A afin d'avoir les reins plus solides pour se stabiliser parmi l'élite. L'influence financière ne devrait pas être immédiate pour ce mercato de janvier, mais cela est un moindre mal tant l'effectif de Bernd Storck semble bien fourni et balancé. Le coach allemand cherchant juste encore à attirer un back gauche, pour lequel des discussions sont en cours.

Tous les détails de ce renforcement de la présence de Pairoj Piempongsant devraient être connus vendredi. Le président Patrick Declerck donnera en effet une conférence de presse à 12h30 pour évoquer ce qui s'est dit à la table du conseil d'administration.