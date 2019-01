Les conditions glissantes sur les routes jusqu’à la mi-journée

L’Institut royal météorologique prévoit que la zone d’averses de neige qui sévit mercredi au petit matin sur une grande part du pays s’évacuera vers la mi-journée vers le sud.

En attendant le déplacement de cette «zone perturbée», les conditions sont annoncées «glissantes» jusqu’à midi voire un peu plus tard, sur les routes de toutes les provinces à l’exception de celles de Liège et du Limbourg.

La partie du pays concernée ce matin par les averses amenant une nouvelle accumulation de neige fraîche est essentiellement celle située à l’ouest d’une ligne Anvers-Virton. En particulier: les régions de Mons, Tournai et le Brabant wallon. On devrait y voir entre 1 et 3 cm de neige fraîche s’accumuler, voire davantage localement.

Prudence: quelques conseils

Vu les conditions glissantes, les autorités recommandent à tous les usagers de la route une prudence particulière, certainement pour des trajets sur le réseau secondaire.

Les conseils restent les mêmes: avant de prendre la route, «faire le plein de liquide de lave-glace, vérifier l’état de ses pneus et bien nettoyer les pare-brise avant et arrière, ainsi que les vitres latérales et les rétroviseurs», selon la Cellule d’Action Routière. La vitesse et les distances de sécurité sont à adapter.

Côté wallon, le SPW reste mobilisé pour assurer au mieux la sécurité du trafic sur les voiries régionales. La phase de vigilance renforcée est actuellement maintenue en raison de la neige.

