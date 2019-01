(Belga) Après le président brésilien Jair Bolsonaro, invité vedette de l'édition 2019 du Forum de Davos, au tour des Européens et des Chinois d'occuper mercredi le devant de la scène devant la fine fleur de l'économie et de la finance mondiale.

Très attendu, le vice-président chinois Wang Qishan doit prononcer un discours. Il est considéré comme un expert des questions commerciales, celles-là même qui sont au coeur d'un bras de fer entre Pékin et Washington. Il était d'ailleurs prévu que le cadre huppé et ultra-protégé de la station de ski suisse accueille des discussions informelles entre les deux parties. Mais le président Donald Trump et l'ensemble de sa délégation, sur la liste des invités à l'origine, ont renoncé pour cause de "shutdown". Les quelque 3.000 entrepreneurs, banquiers et activistes présents à Davos tenteront faute de mieux de déceler dans les propos de Wang Qishan des indices sur un plan de relance en Chine, au moment où la deuxième économie mondiale ralentit. Les Européens auront également l'occasion de se faire entendre à Davos. La chancelière allemand Angela Merkel s'exprime mercredi - mais pas le président français Emmanuel Macron, très chaleureusement accueilli l'an dernier en Suisse mais retenu cette année à Paris, en pleine crise des "gilets jaunes". Au-delà de la chancelière allemande, en passe d'abandonner le pouvoir, c'est aussi la jeune génération européenne qui est attendue mercredi, avec des interventions des chefs de gouvernement italien Giuseppe Conte et espagnol Pedro Sanchez. Le tout alors que le sujet européen le plus brûlant du moment, le Brexit, occupe tous les esprits. La Première minisre britannique Theresa May a annulé elle aussi sa venue dans les Alpes suisses. M. Sanchez a entre autres prévu de rencontrer la numéro deux de Facebook Sheryl Sandberg, peu après l'annonce par Madrid de son intention de taxer davantage les géants de la tech. (Belga)