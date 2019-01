Equigala - Niels Bruynseels, Cavalier de l'année, "espère confirmer en 2019"

(Belga) Niels Bruynseels a été élu Cavalier de l'année à l'occasion du tout premier Equigala, organisé par la Fédération royale belge des sports équestres (FRBSE), mardi soir au Docks Dome à Bruxelles. "C'est incroyable, surtout au regard des autres cavaliers belges en lice", a déclaré Bruynseels.

"C'est un grand honneur pour moi de recevoir cette distinction", a ajouté le cavalier anversois de 36 ans. "La Belgique est un petit pays mais possède un nombre incroyable de grands talents en équitation. Ce n'est donc pas rien de recevoir ce trophée. Après une année 2018 réussie, je voudrais également souligner l'importance de mon équipe. Les gens qui m'entourent veillent toujours à ce que je dispose des meilleurs chevaux pour signer les meilleures performances possibles", a ajouté Bruynseels. "J'espère confirmer en 2019 mes récentes bonnes prestations", a ajouté Bruynseels, déjà vainqueur à Bâle en début d'année. "J'ai pour ambition de prester à un bon niveau lors du prochain Euro (à Rotterdam du 19 au 25 août 2019, ndlr) et j'aimerais me qualifier pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020." Bruynseels a connu une saison 2018 faste. Il a remporté les Grands Prix de 's-Hertogenbosch, Knokke et Waregem et faisait également partie de l'équipe qui a décroché la victoire lors de la finale de la Coupe des Nations FEI à Barcelone. (Belga)