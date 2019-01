Equigala - L'Equistar pour Bernard Fonck, Niels Bruynseels élu Cavalier de l'année à l'Equigala

(Belga) La première édition de l'Equigala a vu Niels Bruynseels être élu Cavalier de l'année 2018, mardi soir au Docks Dome à Bruxelles. Bernard Fonck a lui remporté l'Equistar, le prix pour la meilleure performance de l'année.

Organisée par la Fédération royale belge des sports équestres (FRBSE), l'Equigala a récompensé d'autres cavaliers pour leurs prestations lors de l'année 2018, qualifiée par l'organisation comme "fructueuse pour les sports équestres, avec des performances exceptionnelles dans diverses disciplines". Bruynseels, 36 ans, a effectivement connu une saison 2018 faste. Le cavalier anversois a remporté les Grands Prix de 's-Hertogenbosch, Knokke et Waregem et faisait également partie de l'équipe qui a décroché la victoire lors de la finale de la Coupe des Nations FEI à Barcelone. Outre Bruynseels, Bernard Fonck a été récompensé pour ses performances en reining, discipline de dressage, lors des Jeux Équestres Mondiaux à Tryon (USA). En effet, le cavalier de 47 ans a remporté l'or en individuel et l'argent dans la compétition par équipes. Le titre de l'Équipe de l'année a été décerné à Pieter Devos, Nicola Philippaerts, Wilm Vermeir, Jos Verlooy et Niels Bruynseels. Sous la direction de Peter Weinberg, ils ont remporté la finale de la Coupe des Nations FEI à Barcelone. Quant à la distinction réservée à l'Espoir de l'année, elle est revenue à Simon Morssinkhof. Le cavalier de Lommel, 18 ans et spécialiste du saut d'obstacles, a collectionné les prix en 2018. Champion de Belgique juniors, il a mené l'équipe belge juniors vers le sacre européen à Fontainebleau, où il a également décroché le bronze en individuel. Aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires, il a décroché l'argent avec l'équipe européenne. Le Trophée Equibel, prix du jury, a été décerné à Edouard Simonart, 29 ans, pour avoir décroché, en attelage, le bronze par équipe et en individuel aux Jeux Équestres Mondiaux. Enfin, Harley vd Bisschop a été élu Cheval de l'année. L'hongre de 11 ans était de la partie à Barcelone lors du sacre de l'équipe belge et y a signé deux parcours sans faute. Il a aussi remporté les manches du Global Champions Tour de Castais et Estoril. A noter que le jury était composé de membres de la FRBSE et de journalistes. (Belga)