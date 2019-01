Les Belges à l'étranger - Nouvelle claque pour Monaco et Tielemans, éliminés par Metz en Coupe de France

(Belga) L'AS Monaco a ajouté une nouvelle défaite à sa saison cauchemardesque mardi en 1/16es de finale de la Coupe de France. Les Monégasques ont été éliminés par le FC Metz. Le leader de Ligue 2 s'est imposé 1-3 sous les yeux de Youri Tielemans, présent 90 minutes sur la pelouse.

Avant-dernier de Ligue 1 et battu 1-5 par Strasbourg le weekend dernier, Monaco espérait se changer les idées ce mardi avec une bonne prestation en Coupe. Il n'en sera finalement rien. L'ASM s'est fait perforer dès la 32e minute par Gauthier Hein qui a profité d'une perte de balle de Tielemans pour ouvrir le score. Radamel Falcao s'est empressé d'égaliser pour rassurer les siens avant la pause (39e) mais les problèmes de Monaco ont ressurgi en deuxième période. Marvin Gakpa a ainsi redonné l'avantage à Metz d'une belle frappe à distance (62e) avant qu'Ibrahima Niane ne profite des largesses de la défense monégasque pour faire 1-3 à la 74e et acter l'élimination de l'équipe de Thierry Henry. - PORTUGAL - Au Portugal, le FC Porto s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue en battant Benfica 1-3 en demi-finale. Les Lisboètes alignaient Mile Svilar dans les buts. Le gardien belge a dû se retourner deux fois en première période sur les reprises de Yacine Brahimi (24e) et Moussa Marega (35e) alors que son équipier Rafa Silva avait provisoirement égalisé (31e). Un dernier but de Fernando en fin de rencontre (86e) a enterré les espoirs de Benfica qui est actuellement deuxième du championnat derrière Porto. (Belga)