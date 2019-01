«Kaamelott, le film», cette fois, on y est: Alexandre Astier dévoile une première photo

Alexandre Astier a confirmé que le tournage du premier volet de ce qui devrait être une trilogie devait commencer dans les prochains jours, une annonce qui a eu l’effet d’une bombe au sein de la communauté des fans de Kaamelott.

Il y a quelques semaines, nous avions rencontré François Rolin à l’occasion de son passage au Théâtre Jardin Passion de Namur, dans le cadre de son spectacle d’improvisation «En roue libre».

Au moment d’évoquer son agenda et les projets à venir, celui qui campe le truculent roi Loth d’Orcanie dans la série d’Alexandre Astier consacrée à la légende arthurienne et ses chevaliers de la Table ronde avait alors confié devoir dans un premier temps s’acquitter de plusieurs représentations de la pièce «La dame de chez Maxim» au Théâtre de la Galerie à Paris avant, avait-il ensuite glissé, de se préparer «pour le tournage du premier film Kaamelott».

Si cette sentence avait le don de ranimer l’excitation (toujours bien vivace) auprès des plus grands fans de l’univers d’Alexandre Astier, il ne s’agissait là toutefois que d’une vague annonce.

Mais que ces mêmes fans se rassurent et se réjouissent (encore plus), cette fois, on y est: le tournage du premier volet de ce qui devrait être une trilogie va démarrer d’ici quelques jours! Et c’est Alexandre Astier en personne qui l’a révélé sur son compte Facebook.