Ligue des Champions de basket (m) - Ostende bat Medi Bayreuth et aligne un sixième succès de rang

(Belga) Le Filou Ostende a décroché un sixième succès européen consécutif mardi lors de la 12e journée du groupe D de la Ligue des champions de basket masculin. Les hommes de Dario Gjergja se sont imposés 82-62 (mi-temps: 38-32) face aux Allemands du Medi Bayreuth. Un succès qui leur garantit au minimum une place en playoffs de la FIBA Europe Cup.

Ostende a bien démarré cette rencontre en remportant le premier quart-temps 18-14. Le Filou a continué de creuser l'écart dans le deuxième quart pour mener 38-32 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Ostendais ont insisté et pris une avance de dix points mais le Medi Bayreuth a réagi et mis les Côtiers sous pression dans une fin de troisième quart très combattue. Trop imprécis sur la ligne des lancers francs (17/27), les Allemands auraient pu faire douter Ostende mais les Côtiers ont répondu avec maturité et patience. Portés par TJ Williams, de loin le meilleur marqueur des siens avec 21 points, les Ostendais ont terminé le dernier quart-temps en roue libre (26-10) pour s'imposer confortablement. A deux journées de la fin, Ostende est troisième avec 19 points. Il est maintenant devant Strasbourg (3e, 18 pts) battu par Patras (2e, 20 pts). Le leader du groupe D, Bologne (20 pts) recevra Besiktas (5e, 17 pts) jeudi. Dans le groupe C, celui d'Anvers, l'Hapoël Jerusalem a consolidé son statut de leader en s'imposant 80-111 sur le parquet des Tchèques du CEZ Nymburk. Le club israélien est premier avec 22 points alors que les Giants sont quatrièmes (17 pts). Mercredi en Allemagne, les Anversois défieront le Brose Bamberg (3e, 18 pts). Les quatre premiers de chacun des quatre groupes se qualifient pour le top 16. Ostende a donc son destin entre ses mains lors des deux dernières rencontres qu'il jouera au Besiktas et à domicile contre Strasbourg. (Belga)