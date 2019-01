Binche s’offre une nouvelle identité visuelle

Un logo déclinable ornera désormais toutes les communications de la ville. C’est à un studio liégeois que l’on doit la nouvelle identité visuelle de Binche.

Pour une ville qui souhaite renforcer sa communication et rayonner vers l’extérieur, se doter d’un nouveau logo est devenu un préalable indispensable. Dernière commune à avoir franchi le pas: Binche.

La cité du Gille présentait ce mardi soir sa nouvelle identité visuelle, dont la confection fut confiée à François Bodarwé, créateur du studio liégeois Synthèse, qui depuis 1995 s’est spécialisé dans les identités et la communication territoriales.

Le résultat présenté ce soir est d’une apparente simplicité: le nom de la commune, dans une police claire et moderne, ponctuée d’un point orange, en référence aux célèbres oranges lancées par les gilles. Mais ce résultat est le fruit d’un long processus.

Ville de Binche «Nous nous sommes imprégnés de la vie locale, en effectuant beaucoup de visites, en s’entretenant avec des acteurs, en effectuant des recherches sur le patrimoine, le folklore et les différentes activités. Nous nos sommes penchés sur plusieurs fronts de la ville. Nous avons effectué un diagnostic territorial pour dresser un portrait de la ville sur lequel nous avons posé une réflexion avant de s’attaquer au graphisme», explique François Bodarwé.

Ce qui est ressorti de ce diagnostic est que Binche propose un équilibre entre la ville et ses villages et est une commune aux nombreux points forts. «Il y a le carnaval bien sûr, mais aussi des festivités tout au long de l’année, une vie locale riche tournée vers la convivialité, le cyclisme… Il y a aussi un patrimoine, avec le Beffroi et les remparts, un patrimoine industriel aussi avec les terrils et les maisons ouvrières… Binche a une notoriété importante, assez exceptionnelle pour une ville de 37 000 habitants.»

Gille et Beffroi

Parmi les richesses binchoises il a fallu choisir lesquels pourraient être déclinées dans le logo. «Le choix s’est porté sur les deux patrimoines Unesco, le carnaval et le Beffroi.» Le gille se fond très bien en «i», tandis que l’hôtel de ville-beffroi a une bonne bouille en «h».

Ville de Binche

Concrètement, le logo de Binche sera décliné suivant les communications et ses destinataires. Le slogan «Plus Oultre», familier des Binchois, ressortira en interne, tandis que le «This is Binche» sera tourné vers l’extérieur.

Le logo binchois s’attirera-t-il les foudres d’internautes toujours prompts à dézinguer leur simplicité? Cela reste à voir. Mais François Bodarwé n’en démordra pas: un logo, ce doit être lisible, clair et déclinable. «Trop souvent, on a tendance à vouloir rajouter trop de trucs à un logo, ce qui fait qu’il n’est pas visible en couleur ou en noir et blanc, qu’on ne voit plus rien en petit format.» Et le logo binchois n’est pas tombé dans ces travers…

Ville de Binche