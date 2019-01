Les villes de Namur et Hannut parmi les lauréats du prix CAP48 de l'entreprise citoyenne

CAP 48 a remis mardi à Louvain-la-Neuve, à l'occasion de la cérémonie de Nouvel An de l'Union wallonne des entreprises, ses prix de l'entreprise citoyenne. Les villes de Namur et de Hannut ont été distinguées, aux côtés du Centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons-Borinage et du cabinet d'avocats Sotra (Bruxelles). Les prix récompensent des entreprises et institutions de Wallonie et de Bruxelles, tant du secteur public que privé, pour leurs démarches en matière d'accessibilité et d'emploi en faveur des personnes en situation de handicap.

Dans la catégorie "Accessibilité", c'est la ville de Namur qui a décroché le prix pour ses efforts en matière d'aménagement des accès à ses différents services pour les personnes handicapées, et son approche systématique tenant compte des personnes à mobilité réduite dans ses projets de rénovation de voirie.

Dans la catégorie "Emploi", le jury a retenu deux lauréats: le centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons-Borinage, ainsi que la ville de Hannut pour sa politique d'inclusion de la personne handicapée menée depuis de nombreuses années.

Le jury a également attribué mardi soir un prix "coup de coeur" au cabinet d'avocats Sotra. Ce cabinet bruxellois a intégré un avocat non voyant au sein de son équipe. En recevant ce prix, un des responsables du cabinet a attiré l'attention des personnalités politiques présentes sur une discrimination actuelle en matière d'aide à l'intégration des personnes en situation de handicap: des incitants sont proposés aux entreprises pour l'engagement de travailleurs salariés mais pratiquement rien n'existe pour l'intégration d'un indépendant dans la même situation.