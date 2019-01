TC Nivelles - Deux ans de prison ferme pour l'agression d'une dame dans une banque à Jodoigne

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Jordan D., un habitant de Jodoigne âgé de 25 ans, à deux ans d'emprisonnement ferme. Aurélie B, sa complice née en 1998, écope de quinze mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire l'obligeant notamment à ne plus consommer de stupéfiants et à se prêter à un suivi psychologique. Les deux prévenus devaient répondre d'une agression commise en septembre 2017 à Jodoigne. Une dame qui sortait d'un restaurant a été menacée avec un couteau et emmenée dans le sas d'une agence bancaire pour qu'elle retire de l'argent de son compte.

Une fois dans le sas, Jordan D. a demandé à la victime de retirer 500 euros mais elle lui a précisé qu'elle ne disposait pas de cette somme sur son compte bancaire. Des retraits de plusieurs montants ont alors été tentés et finalement, l'auteur n'a obtenu que 40 euros. Mais la victime a été dépouillée de son sac à main et de son iPhone.

Avec la description donnée par la victime, les enquêteurs ont directement pensé à Jordan B. et Aurélie B, qui n'en sont pas à leurs premiers ennuis avec les autorités. Et il est apparu que quelques jours plus tard, Jordan B. tentait de revendre un iPhone dans les rues de Jodoigne.

Entendus, les prévenus avaient livré des versions contradictoires, évolutives et fortement édulcorées à la police. Les faits ont été commis alors que Jordan D. exécutait une peine de probation autonome.