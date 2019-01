Assises Hainaut - Meurtre de Michel Robette à Jurbise: perpétuité pour E. Van Hoe et G. Place

La cour d'assises du Hainaut a prononcé, mardi, une peine de réclusion criminelle à perpétuité contre Eric Van Hoe et Gabriel Place, ne leur reconnaissant aucune circonstance atténuante. La cour a en revanche retenu des circonstances atténuantes pour Geoffrey Simoncini, condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Les trois hommes ont été reconnus coupables d'un vol avec violence et circonstances aggravantes de torture et de meurtre.

Les faits ont été commis le 25 novembre à Jurbise. Michel Robette (83 ans) avait été torturé et tué chez lui par les trois hommes.

Geoffrey Simoncini et Gabriel Place avaient aussi commis des vols dans la région de Mons et Jurbise, au préjudice de personnes âgées, dans les jours qui ont précédé le drame.