Pic d’appels auprès de Touring et du VAB à la suite des conditions hivernales

Touring et le VAB ont reçu mardi plus d’appels en raison des conditions hivernales.

Le VAB a noté 20% en plus d’appels durant l’heure de pointe matinale, en comparaison à un mardi matin ordinaire en septembre 2018, et 42% de plus vers 16h. L’organisation a surtout remarqué une augmentation du nombre d’accidents (77% de plus vers 16h) par rapport à un jour hivernal ordinaire de janvier 2017.

Touring s’attend à avoir reçu 30% d’appels en plus en comparaison qu’un mardi habituel. Les appels concernaient principalement des dérapages en raison des routes glissantes.