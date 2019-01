Lokeren rappelle un septuagénaire comme T2 de Glen De Boeck

Freddy Heirman (70 ans) devient l’adjoint de l’entraîneur Glen De Boeck au Sporting Lokeren, a confirmé le club de Jupiler Pro League, mardi sur son site web.

Freddy Heirman est une vieille connaissance au Daknam. Il y a déjà été à deux reprises l’adjoint de Georges Leekens, Paul Put, Franky Van der Elst, Aleksandar Jankovic et Jacky Mathijssen. Ces dernières années, Heirman a travaillé comme scout pour le Standard et comme T2 van Put pour les équipes nationales de Jordanie et du Burkina Faso. Il a également été adjoint dans le passé en équipe nationale et dans plusieurs équipes de jeunes.

Heirman a collaboré avec Glen De Boeck, le successeur du Trond Sollied licencié, au Germinal Beerschot en 2010-2011.

«Je vais être honnête, je ne m’attendais pas à cette mission tout de suite. Mais cela ne rend pas l’enthousiasme moins grand», dit Heirman sur le site Web de la lanterne rouge de D1A. «Je sais que nous sommes confrontés à une tâche difficile, mais cela ne me fait pas peur. J’apprécie le Sporting Lokeren, je connais encore beaucoup de gens ici, j’ai l’impression de rentrer chez moi. Mais c’est secondaire: le sport doit désormais primer. Nous n’avons pas de temps à perdre, nous devons prendre des points maintenant. Avec Glen De Boeck, je crois que nous avons une chance sérieuse. Le club et l’entraîneur peuvent compter sur mon engagement et mon expérience.»