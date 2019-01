Le débrief du jour : Grève générale en février - La neige est enfin tombée - Cristiano Ronaldo condamné

Une grève nationale sera organisée le 13 février, dans tous les secteurs; tant attendue, la neige a bien pointé le bout de son flocon; Cristiano Ronaldo a été condamné pour fraude fiscale : voici le condensé de l'actualité de ce mardi.

1

Grève nationale ce mercredi 13 février

La concertation entre patrons et syndicats au sein du Groupe des dix a échoué. Les représentants des travailleurs n’acceptent pas la «maigre marge salariale» de 0,8% et «la position rigide des employeurs». La CSC, la FGTB et la CGSLB organiseront une grève nationale le mercredi 13 février, dans tous les secteurs et à travers tout le pays.

+ À LIRE | Grève nationale annoncée pour le mercredi 13 février

2

Le grand retour de la neige

C'est elle la star du jour. Certains l'attendaient avec impatience, d'autres avec craintes: la neige a bien fait son grand retour ce mardi. Voilà les premiers clichés récoltés dans la capitale.

+ À LIRE | Il neige à Bruxelles: nos photos aux quatre coins de la ville

3

Liège-Bastogne-Liège: retour d'une arrivée au centre-ville

Les organisateurs des classiques ardennaises présentaient l’édition 2019 de Liège-Bastogne-Liège, ce mardi. Avec le retour d’une arrivée au centre-ville au menu, le dimanche 28 avril.

+ À LIRE | L'arrivée de Liège-Bastogne-Liège jugée sur le boulevard d'Avroy

4

Cristiano Ronaldo condamné à une peine de deux ans de prison

La star planétaire du ballon rond a formalisé mardi devant la justice un accord avec le fisc espagnol pour une peine de prison de deux ans, commuée en amende de 18,8 millions d’euros pour fraude fiscale.

+ À LIRE | Cristiano Ronaldo condamné à une peine de deux ans de prison pour fraude fiscale

5

Un corps repêché dans le canal à Blaton

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés ce mardi vers 10h qu’un corps avait été repéré à la surface des eaux du canal. On ignore pour l’instant la cause du décès de cette personne.

+ À LIRE | Un corps repêché dans le canal à Blaton