Oui, CityParking contrôle le stationnement à Tournai quand il neige!

Une info circule sur les réseaux sociaux selon laquelle le parking serait gratuit à Tournai quand il neige. C’est faux.

Une info postée sur les réseaux sociaux un peu avant que ne tombe la neige, ce mardi, s’est répandue comme une traînée de poudre. Elle précise que l’automobiliste qui stationne en zone payante à Tournai serait dispensé de s’acquitter de la redevance due.

Cela, pour la bonne et simple raison que le ticket d’horodateur ne pourrait être vu derrière un pare-brise sur lequel la neige s’est accumulée. Et qu’en plus, il est tout aussi difficile pour le contrôleur d’y déposer «l’invitation» à payer la redevance.

«Je ne vous conseille pas d’essayer de ne pas payer», nous a répondu le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois.

«Le fait qu’il neige ne nous empêche pas d’effectuer le travail pour lequel nous a mandaté la ville de Tournai, ajoute Didier Panneels, le patron de CityParking. Par contre, il est vrai que nos contrôleurs ne peuvent pas prendre l’initiative de gratter le pare-brise d’une voiture pour voir si l’automobiliste a, oui ou non, placé un ticket d’horodateur derrière celui-ci. Nous ne le faisons pas car il pourrait nous être reproché d’avoir griffé ou endommagé le véhicule en opérant de la sorte…»

Mais, il y a gros à parier que si un véhicule stationné sur un emplacement payant est recouvert d’une importante couche de neige, c’est qu’il est sur place depuis un certain temps déjà. Chaque automobiliste étant censé dégager son pare-brise avant de prendre la route.

Les contrôleurs sont en outre susceptibles de repasser plusieurs fois au même endroit. Sachant sans doute par expérience qu’avec les températures relativement clémentes que nous connaissons chez nous, la couche de neige ne résiste jamais très longtemps…