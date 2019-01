Le Sénégalais Demba Ba revient en Turquie et se lie à Basaksehirspor

Basaksehirspor, l’actuel leader du championnat de Turquie, a conclu le transfert de Demba Ba, mardi. L’attaquant sénégalais est loué pour le reste de la saison par le club chinois de Shanghai Shenhua.

Ba, 33 ans, rejoint son troisième club en Turquie après deux passages à Besiktas (2014-2015 et 2017) et une demi-saison à Göztepe au printemps dernier. Il a été sacré champion avec Besiktas en 2017.

En Belgique, le Sénégalais s’est révélé lors de sa saison à Mouscron (2006-2007). L’attaquant a ensuite défendu les couleurs de Hoffenheim (2007-2011), West Ham (2011), Newcastle (2011-2013), Chelsea (2013-2014) et Shanghai Shenhua (2015-2017 et 2018).

Basaksehirspor est actuellement le leader en Turquie. Il compte 38 points après dix-huit journées, six de plus que les premiers poursuivants Galatasaray et Malatyaspor. Outre le nouveau venu Ba, Karim Hafez (ex-Lierse), un autre ancien de la Jupiler Pro League fait partie de l’équipe de Basaksehirspor.