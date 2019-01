Anderlecht veut encore se renforcer: «Priorité à un attaquant»

Mardi, Michael Verschueren s’est réjoui de présenter à la presse le nouveau meneur de jeu du RSC Anderlecht l’Autrichien Peter Zulj. Le manager général du club de football souhaite renforcer encore davantage le noyau au cours de la semaine et demie à venir. «Nous regarderons les opportunités qui se présenteront», a-t-il ajouté.

Avec le retour de Kara Mbodji et le transfert de Peter Zulj, Verschueren n’a pour l’instant attiré que deux nouveaux venus. «C’est exact», dit Verschueren. «Mais il y a toujours de la confiance dans les joueurs. Nous n’allons pas avoir une toute nouvelle équipe. Nous travaillons encore sur certains dossiers. Obtenir un attaquant est la priorité. Il peut aussi y avoir plus d’un attaquant, s’il y a une possibilité à la fin du mercato.»

Ce nouvel attaquant semble indispensable sans Landry Dimata, qui a manqué dimanche à Gand en raison d’une légère blessure. Officiellement, il s’agit d’une légère blessure au genou, mais Verschueren a refusé de communiquer davantage sur le joueur. «Je respecte sa vie privée. En tant que club, nous ne communiquerons pas davantage sur la nature de la blessure. Le joueur peut le faire s’il le juge nécessaire. Un joueur doit également être en forme dans sa tête. Sans lui, bien sûr, nous avons un problème en attaque. Mais je ne m’attends pas à ce qu’il soit ‘out’longtemps.»

Du côté sortant, Anderlecht espère pouvoir laisser partir quelques joueurs superflus. «Nous nous sommes entretenus avec le conseil d’administration et une liste des joueurs qui peuvent partir a été dressée «, a précisé le directeur général. «Nous allons maintenant consulter les acteurs concernés et leurs agents pour voir ce qui est possible. Bien sûr, je ne peux forcer personne à quitter le club, ils ont tous un contrat. Si des garçons comme Sanneh, Saief, Appiah et Vranjes sont sur cette liste? Les joueurs qui ne sont actuellement qu’en troisième position doivent tirer leurs propres conclusions et se rendre compte qu’ils feraient mieux de partir. Ce n’est pas le cas de Sanneh. Il n’était peut-être pas titulaire dimanche, mais il n’en est pas loin. Dans le cas de Vranjes, un départ est la meilleure solution. Il ne s’agit pas de ses qualités, mais de quelques incidents extra-sportifs.»

En ce qui concerne les principaux joueurs, Verschueren n’est a priori pas ouvert à un transfert. «Dans le cas d’une offre exubérante, quelqu’un peut bien sûr toujours partir, mais en principe les joueurs titulaires ne sont pas à vendre. Nous avons donné un signal clair au marché en ce sens.».