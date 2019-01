Fraude fiscale: Neymar, José Mourinho et Jorge Mendes, les prochaines stars condamnées?

Après Lionel Messi, Angel Di Maria et Javier Mascherano, c’est autour de Cristiano Ronaldo d’être condamné par la justice espagnole pour fraude fiscale. Et d’autres stars du foot mondial pourraient bientôt les imiter.

Javier Marscherano: 12 mois de prison (*) et 816.000 euros d’amende. Lionel Messi: 21 mois de prison (*) et une amende de 2,1 millions d’euros. Alexis Sanchez: 16 mois de prison (*). Angel Di Maria: 16 mois de prison (*) et 2 millions d’euros d’amende. Ricardo carvalho: 7 mois de prison (*) et 142.882 euros d’amende. Radamel Falcao: 16 mois de prison (*) et 9 millions d’euros. Marcelo: 4 mois de prison (*) et 753.000 euros d’amende. Depuis quelques années, la liste des joueurs de football condamnés pour fraude fiscale ne cesse de s’allonger. Et ce mardi, à l’instar de ces quatre stars du football, c’était à Cristiano Ronaldo de rendre des comptes à la justice espagnole. Le Portugais ayant finalement été condamné à 23 mois de prison (*) et une amende de 18,8 millions d’euros par le tribunal de Madrid.

Concernant principalement des joueurs ayant récemment évolué en Liga - le fisc espagnol a lancé une grande offensive contre les «footballeurs-fraudeurs» - la valse des condamnations (ou des accords) pour fraude fiscale devrait se poursuivre. Sont visés…

Neymar

Poursuivi pour avoir tenté de dissimuler le montant réel de son transfert de Santos à Barcelone (2013), l’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait devoir s’acquitter d’une amende de 10 millions d’euros.

Pire, si une peine de prison de deux ans a été requise contre lui à l’origine, celle-ci pourrait toutefois atteindre six ans, selon le juge José Maria Vazquez Honrubia.

La date de son procès n’a pas encore été fixée.

José Mourinho

Bien qu’il ait quitté l’Espagne depuis 2013, «The Special One» est poursuivi par le fisc pour avoir dissimulé 3,3 millions d’euros entre 2011 et 2012, à l’époque où il entraînait le Real Madrid.

Selon des sources proches du dossier, l’ancien entraîneur de Manchester United aurait conclu un accord avec le fisc et le parquet. Un accord lui infligeant une peine d’un an de prison (*) et pour lequel il aurait accepté de rembourser la somme dissimulée ainsi qu’une amende de plus de 2 millions d’euros.

Cet accord n’a pas encore été signé.

Jorge Mendes

Agent de Cristiano Ronaldo et José Mourinho, Jorge Mendes est aussi soupçonné de fraude fiscale par les autorités.

Selon le fisc, le célèbre homme d’affaires portugais a mis au point un montage fiscal pour éviter de payer l’impôt sur les profits de son groupe.

Mis en examen pour délit fiscal, Jorge Mendes n’a toujours pas été condamné officiellement.

(*) En Espagne, la justice impose le sursis pour les condamnations inférieures à 24 mois de prison