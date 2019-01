Des stups et des armes interceptés lors de la campagne Bob de la police boraine

Sur 410 personnes contrôlées dans le cadre de la campagne Bob menée par la police boraine jusqu’au 5 janvier, 25 étaient en infraction, soit pour détention de stupéfiants ou pour port d’armes prohibées. Certaines personnes faisaient l’objet d’un signalement.

Plus de 400 personnes ont été contrôlées dans le cadre de la campagne Bob menée par la police boraine pendant la période des fêtes, soit du 14 décembre 2018 au 5 janvier 2019. Certaines d’entre elles détenaient des stupéfiants et des armes prohibées, a spécifié ce mardi la zone locale.

Outre les contrôles Bob classiques, les équipes de la zone boraine ont également patrouillé en voiture et à pied ou encore en véhicules banalisés. Les contrôles ciblés ont été organisés sur les axes conduisant vers des zones fréquentées par le public, notamment les centres commerciaux et leurs parkings, les centres-villes ainsi que les endroits où les commerces sont plus isolés.

Sur 410 personnes contrôlées, 25 étaient en infraction, soit pour détention de stupéfiants ou pour port d’armes prohibées. Certaines personnes faisaient, par ailleurs, l’objet d’un signalement, notamment pour déchéance du droit de conduire. Des 342 véhicules contrôlés, 22 présentaient des infractions, notamment des défauts d’assurance ou des contrôles techniques périmés. Au total, 80 procès-verbaux ont été rédigés par les policiers borains, dont 11 avec saisies, notamment de stupéfiants, d’armes prohibées - comme le spray lacrymogène - ou encore de véhicules avec des fausses plaques d’immatriculation ou en défaut d’assurance.