La «Tournée minérale»: pour qui, pourquoi, quand et comment?

La «Tournée minérale» commence ce vendredi. L’objectif de l’opération: se passer d’alcool pendant un mois. Mais aussi et surtout, réfléchir sur sa consommation à plus long terme.

La «Tournée minérale», ce défi qui consiste à ne pas boire d’alcool pendant un mois, n’en est qu’à sa troisième édition et pourtant elle semble déjà trouver sa place dans nos mœurs. «Cette popularité est déjà un succès en soi», selon le Dr Anne Boucquiau, porte-parole de la Fondation contre le cancer, à l’initiative de l’opération.

J-1 avant le top départ, on fait le point.

Pour qui?

«Cette campagne s’adresse à Monsieur et Madame-Tout-le-Monde, affirme le Dr Boucquiau. On sait que l’alcool fait partie intégrante de notre société. Sa consommation est même encouragée. La pression sociale est importante. On peut être perçu comme un trouble-fête si on refuse de boire de l’alcool. L’opération ne s’adresse pas aux personnes qui ont un problème de dépendance. Celui-ci nécessite une prise en charge spécifique.»

Pourquoi?

«Ce n’est un secret pour personne, la consommation d’alcool est mauvaise pour la santé, explique le Dr Boucquiau. On peut citer les problèmes de sommeil, de surpoids, et l’augmentation des risques de démence précoce, de maladies cardiovasculaires et également de nombreux cancers (gorge, sein, foie, colon, etc.). Lorsqu’on diminue sa consommation, on peut observer des effets immédiats comme un meilleur sommeil, une perte de poids et un regain d’énergie. Sur le plus long terme, on réduit les risques de développer des maladies plus graves. Le but de la «Tournée minérale», c’est avant tout de se poser des questions sur sa consommation d’alcool personnelle.»

Comment?

«En faisant une rupture par rapport à nos habitudes, décrit le Dr Boucquiau. Se passer d’alcool pendant un mois, c’est prendre le temps d’amorcer un changement. C’est se rendre compte que «oui», on peut passer une bonne soirée en buvant moins. C’est une manière de se faire du bien, prendre soin de soi et de son corps. C’est une démarche positive. Il faut le voir comme un jeu, un défi qu’on se lance et qu’on peut lancer aussi à ses amis, à ses collègues. Ensemble, c’est plus facile. On s’encourage les uns les autres. Et cela permet d’actionner une réflexion plus globale. Le mieux est de ne pas se mettre trop de pression en se permettant l’un ou l’autre joker si l’on a un événement important de prévu et que l’on souhaite tout de même trinquer avec ses amis ou sa famille. Il faut parfois s’aménager un petit compromis. L’important c’est de participer.»

Quand?

«Au Royaume-Uni, c’est en janvier, explique le Dr Boucquiau. Mais pour de nombreuses personnes, les fêtes de fin d’année se prolongent après le Nouvel An. Donc, nous avons choisi le mois de février pour que ce soit plus simple pour les participants. En février, il y a le défi «Tournée minérale», mais le vrai succès, c’est d’arriver à une prise de conscience et une diminution de sa consommation sur le long terme.»

