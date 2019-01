Fou chantant et brayette infernale: Camping Sauvach se reforme pour un (petit) tour

C’était dans l’air, le groupe festif namurois Camping Sauvach repart au petit bonheur pour un (petit) tour avec le band d’origine quasiment au complet.

Pendant dix ans, de 2003 à 2013, il est un groupe qui a ébranlé les scènes namuroises (notamment aux Fêtes de Wallonie et au Verdur): Camping Sauvach a laissé dans bien des têtes des souvenirs de moments délirants et diablement dansants. Leur séparation, il y a quelques années, en avait surpris plus d’un, laissant un goût d’inachevé au café des malembouchés.

Hamo/Camping Sauvach

C’est en ce début d’année que le groupe a décidé de réparer ça et de compenser ce départ précipité avec un «retour». Les guillemets sont de rigueurs. Quelques jours après l’apparition, sur Facebook, de nouvelles illustrations créées par Pierre-Yves Berhin (alias Hamo, dessinateur et accordéoniste du groupe) autour de la mascotte du groupe, Igor Sauvach, la joyeuse équipe en dit plus sur ce retour dans un communiqué.

Hamo/Camping Sauvach

«Il se fera sous la forme d’une tournée unique de quelques dates…» Au niveau du line-up, on reprend les mêmes et on recommence. «Avec ce fou chantant de Didier! » L’inimitable frontman et mime aux yeux exorbité, Didier Galand, rempile donc après avoir cédé sa place à Matthieu Belette pour le dernier album et les derniers concerts en date du groupe.

À ses côtés, le team d’origine (qui avait même réussi l’exploit de glisser un morceau dans un film de Mr. Bean) si ce n’est le violoniste Jean-François Durdu. «C’est Juliette qui donnera le coup d’archet, pendant que notre ami Jeff s’occupe à d’autres projets. Pour le reste, l’équipe d’origine est sur le pont.»

Aucune date live n’est précisée pour le moment mais ça ne saurait tarder précise le septet qui annonce aussi un nouveau son. «Et puisqu’un retour – aussi bref soit-il – ne peut se faire qu’en chanson, vous découvrirez bientôt un nouveau titre!» Un communiqué que signent Didier Galand, Matthieu, Pierre-Yves, Fan, Jean-Jean, Vinch et Juliette. Bien décidés à dire à son Petit Monde qu’il a toujours d‘beaux cieux.