Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce mardi

Un échevin qui refuse son véhicule de fonction; médocs manquants: le ras-le-bol des pharmaciens; la Belgique «va rater le train de la 5G si rien ne change»... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mardi 22 janvier.

1

Charleroi: un échevin refuse son véhicule de fonction

Au sein de son cabinet politique, l’échevin Écolo de la Mobilité de Charleroi, Xavier Desgain, a instauré la multimodalité douce. «Nous nous appliquons à nous-mêmes l’objectif que nous nous fixons sous cette mandature communale: réduire au maximum l’usage de la voiture individuelle dans nos déplacements quotidiens. Dans ce cadre, j’ai refusé le véhicule de fonction qui m’était proposé pour privilégier l’usage du vélo.»

2

Orange: «La Belgique va rater le train de la 5G si rien ne change»

Le CEO d’Orange Belgium tire la sonnette d’alerte. «Il faut remettre le dossier de la 5G sur les bons rails», insiste Michaël Trabbia. «Une chose est sûre, le Belgique n’est pas en avance. Ne soyons pas en retard. Le dossier est embourbé à cause du manque de consensus politique. Il faut avoir le courage de dire que ce n’est pas en forçant l’introduction d’un quatrième opérateur que la 5G arrivera comme il se doit.»

L’arrivée potentielle d’un quatrième propriétaire d’un réseau de téléphonie mobile donne des cauchemars à Proximus, Orange et Base (Telenet) depuis l’été 2018 et la sortie d’Alexander De Croo. Le ministre des télécoms a obtenu à l’époque que la mise aux enchères de toute une série de fréquences, dont celles indispensables à la 5G, soit pensée pour favoriser l’émergence d’un quatrième opérateur.

3

Cette plateforme compare les produits à votre place

Les achats en ligne ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et parmi ces derniers, le temps passé à comparer l’offre souvent pléthorique peut s’avérer chronophage. C’est la raison pour laquelle une jeune société liégeoise a décidé de proposer un comparateur de produits. Selectos présélectionne quelques choix, parmi les plus intéressants pour les consommateurs.

4

Médocs manquants: le ras-le-bol des pharmaciens

En cinquante ans de carrière, M. F., pharmacien dans une petite ville hennuyère, n’a jamais connu pareille situation. «Tous les jours, nous sommes confrontés à des médicaments manquants et cela concerne des traitements chroniques de l’hypertension, de l’hypercholestérolémie. Même un collyre est en rupture de stock depuis un an.Madame De Block prétend que l’on peut toujours substituer le médicament manquant par un autre, identique. C’est faux!»

5

Namur : le téléphérique à l’enquête publique à partir du 28 janvier, cinq éléments sensibles

C’est le moment, c’est l’instant. Ou à tout le moins, un moment, un instant dans la longue procédure qui, à terme, doit aboutir au retour du téléphérique à Namur. Mais non des moindres puisque pour la première fois depuis les prémisses du projet, les citoyens vont pouvoir consulter l’entièreté du dossier et émettre leurs remarques. L’enquête publique commence le 28 janvier et s’achève le 11 février. On parcourt les cinq éléments sensibles du dossier.

6

Un incendie de voiture tous les 4,6 jours

78 incendies de voitures ont été constatés en 2018 au sein de la zone de police (ZP) des Trieux, qui comprend les territoires des communes de Courcelles – 31.376 habitants au 1er janvier 2018 – et Fontaine-L’Evêque (17.801).

Il ne faut pas avoir la bosse des maths pour se rendre compte que c’est un chiffre particulièrement important pour de telles entités. Cela fait tout de même, en moyenne, un incendie de voiture tous les 4,6 jours.

Le point avec la cheffe de corps, Delphine De Lavareille.

7

Leur poser un lapin: les restaurateurs en ont marre

Réserver une table dans un restaurant pour finalement ne pas se présenter sans prendre la peine de prévenir, cela a toujours existé mais le phénomène s’est amplifié avec Internet et les réseaux sociaux au point qu’on lui a trouvé une appellation, le «no show».

En France, en Angleterre, au Danemark, de nombreux restaurateurs ont déjà dénoncé cette pratique irrespectueuse. Dernier coup de gueule en date, celui de Jean Valfort. Ce gérant d’une brasserie parisienne adresse sur le réseau professionnel linkedin une lettre bien sentie à Martin.

Ce dernier a réservé une table de 8 personnes le samedi 11 janvier, il ne s’est pas présenté. Chaque samedi, un quart des réservations ne sont pas honorées dans la plupart des restaurants parisiens!

Et chez nous?

8

Foot: dans un mouchoir, avant l’emballage final

C’était un week-end qui aurait pu permettre de faire une différence nette dans la course aux play-off 1. C’est finalement un week-end qui a tout relancé, et offre une photo du moment presque inédite: quatre équipes qui se tiennent en un point, à huit journées de la fin de la phase régulière du championnat, avec deux places pour les play-off 1 pour enjeu: cela promet un sprint final haletant.

9

INTERVIEW I Bernard Swysen: «Brigitte Bardot m’a fait confiance pour une bio sans concession»

L’album sortira cette année chez Dupuis: 120 pages qui raconteront la vie de Brigitte Bardot, ses succès, ses combats, ses galères. La star, âgée de 84 ans, a accordé sa confiance au scénariste belge Bernard Swysen. C’est le Français Christian Paty qui s’est chargé du dessin.

10

Mons: quand les enfants découvrent le rock des grands

Non, les enfants ne doivent pas être condamnés à écouter des mièvreries. Quand ils entrent en contact avec le rock, c’est le big bang. Démonstration à Mons, où le groupe Comète se produisait lundi avant une prochaine date à La Louvière le 10 février.

