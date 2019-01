Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 23 janvier

Olivier Assayas, Clint Eastwood et Joséphine de Meaux sont au menu de ce mercredi. -

Un horticulteur, une jupe plissée, quelques injustices, de la poudre, de la neige, une chorale, un rat et même une attachée parlementaire: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 23 janvier. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

The hate U give

Drame de George Tillman Jr. Avec Amandla Stenberg, Regina Hall et Russell Hornsby. Durée: 2 h 13.

Ce que ça raconte

Starr, une jeune afro-américaine, est tiraillée entre son milieu d’origine et les copains de l’école huppée qu’elle fréquente. Jusqu’au jour où son ami d’enfance est tué sous ses yeux.

Ce qu’on en pense

Avec un langage accessible, ce film pour ado met le doigt sur le racisme latent dont sont victimes les noirs aux États-Unis. C’est calibré mais efficace.

La critique complète

La mule

Drame de & avec Clint Eastwood. Avec Diane West et Alison Eastwood. Durée: 1 h 57.

Ce que ça raconte

Un vieil horticulteur fauché accepte de servir de mule pour un cartel de drogue. Et devient carrément leur meilleur élément.

Ce qu’on en pense

Clint Eastwood va mieux. Il laisse tomber ses héros américains pour revenir à la sensibilité des histoires intimes. Les vraies qui font verser une larmichette.

La critique complète

Ben is back

Drame de Peter Hedges. Avec Julia Roberts et Lucas Hedges. Durée: 1 h 44.

Ce que ça raconte

La veille de Noël, une mère voit revenir son fils, un adolescent toxicomane censé être en cure. La nuit va être longue.

Ce qu’on en pense

L’idée de la mère qui renoue avec son fils n’est pas sotte. Fallait juste pas caser ça en une nuit, sur fond de kidnapping de chien.

La critique complète

L’ordre des médecins

Drame de David Roux. Avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot et Maud Wyler. Durée: 1 h 33.

Ce que ça raconte

Simon a 37 ans. Et une situation: il est un médecin respecté au service des urgences de l’hôpital qui l’emploie. Tout change le jour où sa propre mère y transite.

Ce qu’on en pense

Un film au scalpel, mais davantage sur les relations familiales et le deuil que sur le monde hospitalier. Un basculement personnel et universel à la fois, touchant d’humanité partagée.

L’interview de David Roux

La critique complète

Doubles vies

Comédie romantique d’Olivier Assayas. Avec Guillaume Canet, Juliette Binoche et Vincent Macaigne. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Le quotidien d’un éditeur, un écrivain, une comédienne et une attachée parlementaire, en proie à de petites crises existentielles face aux bouleversements technologiques et de mentalités de la société actuelle.

Ce qu’on en pense

La réussite du film tient dans l’humour et la légèreté. Sur base de débats filandreux, il parvient à déployer un scénario solide en même tant que le portrait incroyablement juste de notre époque en totales roue libre et perte de repères.

La critique complète

Les petits flocons

Comédie de & avec Joséphine de Meaux. Avec Gustave Kervern. Durée: 1 h 20.

Ce que ça raconte

Une mannequin jambe atteinte d’une phlébite part à la montagne avec sa famille. Elle découvre le syndrome du moniteur de ski.

Ce qu’on en pense

Comédie française à l’humour très particulier qui s’éparpille sans nous donner le plan. On ne s’étonnera pas d’en voir certains abandonner.

Border (Gräns)

Fable d’Ali Abbasi. Avec Eva Melander et Eero Milonoff. Durée: 1 h 48.

Ce que ça raconte

Une douanière ultra-perspicace est perturbée par le passage d’un type qui lui ressemble étrangement.

Ce qu’on en pense

Ce conte fantastique ne laisse pas indifférent. Soit on adore l’inventivité, soit on est repoussé par le malaise qu’il suscite.

Le rat scélérat

Film(s) d’animation de Jeroen Jaspaert Ned Wenlock & Uzi Geffenblad (0 h 42).

Ce que ça raconte

Un rat voleur contraint d’envisager une reconversion, un chaton embarqué dans une croisière écolo, et une forêt qui swingue à l’unisson.

Ce qu’on en pense

Trois petits films d’animation notamment conçus par le studio britannique à l’origine du Gruffalo, et qui constituent un émerveillement assez unique pour toute la famille. On conseille aisément.