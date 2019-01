Un corps repêché dans le canal à Blaton

Un corps sans vie a été repêché mardi matin dans le canal à Blaton (Bernissart). On ignore pour l’instant les causes du décès.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés ce mardi vers 10h qu’un corps avait été repéré à la surface des eaux du canal, à hauteur de l’ancienne écluse située à proximité de la rue Emile Carlier à Blaton, dans l’entité de Bernissart.

Une équipe de pompiers et un bateau ont été dépêchés sur les lieux. Le cadavre a été repêché par les secouristes. Accident, suicide ou acte de violence, on ignore pour l’instant la cause du décès de cette personne. La police de la zone de Péruwelz-Bernissart a ouvert une enquête.