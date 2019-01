VIDÉO | NBA: Carmelo Anthony file à Chicago, mais il ne devrait pas y jouer

Carmelo Anthony va quitter les Houston Rockets. Le joueur de 34 ans, sélectionné à dix reprises au All Star Game de la NBA, le championnat nord-américain de basket, a été transféré à Chicago. Il n’y jouera cependant pas car les Bulls vont tenter de l’échanger et plus probablement le libérer.

La fin de carrière de Carmelo Anthony prend des allures chaotiques. L’ancienne star de Denver et de New York avait rejoint la saison dernière Oklahoma City où il n’a pas vraiment convaincu.

Le triple champion olympique (2008, 2012, 2016) a été transféré l’été dernier à Atlanta qui l’a immédiatement libéré. «Melo» a ainsi pu rejoindre Houston. Là encore, l’ailier n’a pas réussi à trouver sa place dans une équipe qui a débuté la saison par sept défaites en onze matchs. Il a été écarté, avec son accord, après dix matchs et n’a plus joué depuis le 8 novembre.

Les Rockets ont finalement décidé de s’en séparer afin de limiter leur masse salariale.