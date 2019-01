Trafic de visas humanitaires: Theo Francken disposait de 7 intermédiaires

Theo Francken a octroyé des visas humanitaires à des chrétiens de Syrie via 7 canaux, principalement des organisations chrétiennes, et 16 intermédiaires. Des liens politiques ne sont clairs qu’à Alost et Malines, rapporte mardi la presse du nord du pays.

Depuis la semaine passée, on sait que l’ex-secrétaire d’État collaborait, sur la question des visas humanitaires, avec le conseiller communal malinois Melikan Kucam qui fait l’objet d’une enquête judiciaire pour trafic d’êtres humains. Il doit comparaître ce mardi en chambre du conseil.

Mais à qui Theo Francken faisait-il également confiance dans ce dossier? Maggie De Block, qui le remplace à l’Asile et à la Migration, a fait état de 7 intermédiaires. Il y en aurait en réalité 16.

Par contre, les liens politiques sont peu nombreux: outre Melikan Kucam, Konstantin Al Chammas, le représentant de la communauté syrienne à Alost, aurait également une carte du parti. Il aurait contacté l’échevin N-VA Karim Van Overmeire afin d’entrer en contact avec le cabinet Francken.

L’ex-secrétaire d’État travaillait enfin avec un mouvement chrétien constitué autour de l’ancien diplomate Mark Geleyn, grâce auquel 499 visas auraient été délivrés à des Syriens accueillis à l’église de Scherpenheuvel.