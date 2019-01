Clijsters, qui participe au Tournoi des Légendes: «Mertens a grandi en tant que joueuse»

Kim Clijsters reste immensément populaire à Melbourne.

La Limbourgeoise, 35 ans et lauréate de l’édition 2011, a ainsi été assaillie par une meute de journalistes, lundi, lors du Legends Access Hour, le moment de presse réunissant tous les anciens champions participants au Tournoi des Légendes en marge de l’Open d’Australie.

«C’est toujours un immense bonheur de revenir ici», a confié l’ancienne n° 1 mondiale, qui a fait le voyage avec son époux Brian et sa fille Jada. «Je garde une foule de souvenirs. Je songe évidemment à ma victoire en finale en 2011 contre Li Na, mais aussi à ce fameux match contre elle dans lequel je m’étais tordu la cheville, mais que j’avais tout de même réussi à remporter après avoir sauvé plusieurs balles de match (NDLR: en 2012).»

C’est précisément avec la Chinoise que Clijsters dispute le Tournoi des Légendes. Elles ont d’ailleurs remporté leur premier match de groupe contre l’Américaine Lindsay Davenport et la locale Rennae Stubbs.

‘Aussie Kim’a aussi été amenée à répondre à des questions sur la nouvelle star australienne Ashleigh Barty, sur le retour de Serena Williams après sa grossesse, et aussi, bien entendu, sur Elise Mertens et David Goffin, qui s’est séparé de son coach Thierry Van Cleemput.

«Elise a grandi en tant que joueuse», a-t-elle expliqué, «même si elle avait signé un meilleur résultat ici l’an dernier. Elle est tombée sur une Madison Keys très forte, mais elle a progressé mentalement et physiquement. Je suis là si elle a besoin de moi. C’est ma façon de l’aider», a-t-elle souri.

«Et le cas de David est inhérent au sport de haut niveau. Thierry et lui ont connu de formidables succès. Je ne suis pas dans leur équipe, mais à un moment donné, si les choses vont moins bien, il faut pouvoir réagir. Et j’imagine que cette décision a surtout pour but que David soit meilleur», conclut-elle.