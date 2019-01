Assises Hainaut - La défense d'Eric Van Hoe plaide son acquittement au bénéfice du doute

Les avocats ont plaidé lundi devant la cour d'assises dans le cadre du procès des trois hommes accusés d'un vol avec violence perpétré le 25 novembre 2016 chez Michel Robette à Jurbise, avec circonstances aggravantes de torture et de meurtre. Si les avocats de Geoffrey Simoncini et Gabriel Place ont rejoint la partie civile et l'accusation en demandant aux jurés de répondre "oui" à toutes les questions, la défense d'Eric Van Hoe plaide l'acquittement au bénéfice du doute.

Pour Me Lauvaux, avocat de Geoffrey Simoncini, ce dernier est coupable mais il porte un costume trop grand pour lui. "Certes, sans lui, il n'y a pas de vol mais, sans lui, il n'y aurait pas de procès non plus", insiste l'avocat qui nuance le rôle d'instigateur. "S'il connaît bien la victime, il n'a pas besoin d'aller faire un répérage. Il agit à visage découvert? Oui, mais quand il agresse une petite dame chez elle, il agit à visage découvert aussi ... mais Eric Van Hoe n'est pas là".

L'avocat ne croit pas que son client ait porté des coups mortels, avec un maillet, à la tête de Michel Robette. "Il a toujours dit qu'il y était et il a toujours dit qu'il n'avait pas frappé et je le crois", insiste l'avocat, qui n'hésite pas à traiter son client de "con".

L'avocat relève qu'aucune goutte de sang n'a été retrouvée sur son client qui ne s'était pas changé entre le meurtre et son interpellation par la police, quelques heures plus tard, "alors que le sang de la victime a été projeté jusqu'au plafond".

Il retient aussi que les témoins de moralité ont tous déclaré que Geoffrey était incapable de porter des coups et que, dès lors, le témoin indirect des faits, à qui l'accusé s'est confié, n'est pas fiable. "Il n'est pas non plus capable d'organiser un tel coup." Sur ce point-là, l'avocat de Simoncini estime que ce rôle correspond plus à la personnalité de Gabriel Place. Mais il constate que Geoffrey Simoncini ne s'est pas dissocié des autres et que, dès lors, il doit être reconnu coupable.

Me Ricardo Bruno a pris la défense de Gabriel Place. "On a vu la barbarie de la scène de crime et il faut être extrêmement violent pour commettre de tels faits. Or, on a une bombe à retardement dans le box." L'avocat vise Eric Van Hoe "qui a porté des coups de poing et de pied sur sa compagne, en juillet 2015, en menaçant de la brûler". Me Bruno voit un parallèle entre cette scène et la scène de crime. "Je pense que Simoncini et Place n'ont pas pu anticiper la sauvagerie du premier mais ils s'y sont associés. Dès sa première audition, il dit qu'il n'a rien pu faire pour sauver M. Robette".

La défense de Gabriel Place maintient qu'il s'est rendu chez Michel Robette dans le but de voler, comme il avait l'habitude de le faire avec Simoncini. "Sauf qu'ici, nous avons un trio et pas un duo".

Enfin, la défense de Eric Van Hoe, accusé de toutes parts alors qu'il conteste s'être rendu chez Michel Robette, estime que le doute doit profiter à l'accusé et que ce dernier doit être acquitté.

"Le 26 novembre, il fait ma manche dans le centre de Mons. Simoncini lui propose d'aller chercher sa camionnette et ses outils à Herchies. Arrivé près du cheval de bois, il s'arrête. Simoncini prétexte que ses parents sont en dispute et lui demande d'attendre. Van Hoe boit la bouteille de bière achetée dans un magasin de nuit et la remet dans le sac, que Simoncini emporte avec lui. Quand les autres reviennent, il s'installe derrière, près des outils qu'il croit être ceux de Simoncini. Ils vont près du squat de Van Hoe", explique Me Laura Danneau qui considère que Van Hoe est "l'alibi parfait pour minimiser un maximum la responsabilité des deux autres".

SDF, marginal, violent, Van Hoe a donc le profil idéal pour faire le coup mais son avocate se demande comment faire un tel carnage en ne laissant pas de trace sur la scène de crime, à part une bouteille de Leffe brune "qui a pu tomber de son sac à dos et se briser chez la victime, même s'il n'était pas présent". Les jurés entreront en délibération mardi après de brèves répliques.