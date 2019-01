Cuesmes: 68 nouveaux logements sur le site de l’ancienne école technique

68 nouveaux logements sociaux verront le jour sur l’ancien site de l’ICET à Cuesmes. Les premiers appartements doivent être livrés à la fin de cette année.

Le logement va se développer sur le site de l’ancien Institut Communal d’Enseignement Technique, qui a fermé ses portes, depuis belle lurette, quand les formations techniques ont été reprises par la province. Le foncier est resté propriété de la ville de Mons, qui a récupéré les halls sportifs qui sont gérés par l’ASBL Monsports, qui les met à disposition de clubs sportifs.

Restait à trouver une nouvelle affectation aux blocs abritant les anciennes salles de cours. Et ce fut un long périple. En 2012, on commençait à parler d’une reconversion en logements. En 2019 , on y est enfin.

L’AIS, l’agence immobilière sociale montoise, a conclu un partenariat avec les sociétés Cuesmes Park, devenue propriétaire du site, et la société Inclusio, active dans le développement de logements à faibles loyers. Ainsi, 68 logements flambant neufs rejoindront les 335 déjà gérés par l’ASBL publique montoise.

68 logements seront bientôt construits sur le site de l’ICET. UNA GR

Pour l’AIS, l’ampleur de ce projet est une première. Elle traduit la volonté des autorités montoises d’étendre le parc immobilier destiné aux ménages ayant des revenus modestes, selon le Collège communal.

Elle marque aussi la volonté de se positionner comme acteur incontournable dans la politique sociale du logement. À ce jour, le parc locatif de l’AIS se compose à la fois d’appartements et de maisons individuelles allant d’une à quatre chambres.

Ces logements appartiennent à des propriétaires privés qui les confient à l’AIS en échange d’un loyer social. Les propriétaires peuvent ainsi confier leur logement en toute confiance, en se déchargeant de tout risque: l’AIS garantit le paiement du loyer et la réparation des dégâts locatifs.

«C’est un beau projet qui est porté par notre agence immobilière sociale: il permettra à la fois de rénover le site de l’ICET à Cuesmes, mais aussi d’offrir de nouveaux logements sociaux à 68 familles montoises, à l’heure où l’accès au logement est un vrai souci pour beaucoup de nos concitoyens», précise le bourgmestre Nicolas Martin.

Selon le bourgmestre, il s’agit du plus grand projet de construction de logements sociaux mené depuis longtemps dans le Grand Mons. Les logements devraient rapidement sortir de terre. De septembre à décembre 2019, les 38 premiers appartements seront livrés. Les 30 logements restants seront livrés de mars à septembre 2020.