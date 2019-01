L’ex-coach de Goffin: «Il est prêt à être coaché différemment»

Au lendemain de l’annonce de la fin de sa collaboration avec David Goffin, Thierry Van Cleemput revient sur sa séparation.

Thierry Van Cleemputa abordé lundi soir à Melbourne la fin de sa collaboration avec David Goffin (ATP 22), intervenue au bout de cinq années, dans la foulée de l’élimination du Liégeois au troisième tour de l’Open d’Australie contre le Russe Daniil Medvedev (ATP 19).

Et le coach hennuyer, resté pour soutenir Simona Halep (WTA 1), avec qui il pourrait rebondir, contre Serena Williams (WTA 16) a grosso modo répété ce que la manager Karine Molinari avait raconté la veille.

«On fait toujours un débriefing après un tournoi. On a fait une analyse et on est arrivé à se dire que c’était le bon timing, car je pense que David a besoin d’avoir un autre discours», a-t-il raconté.

«J’ai toujours dit que si à un moment donné, je sentais que je ne pouvais plus l’influencer, j’en discuterais avec lui. Pour moi, David doit s’améliorer au niveau mental, mais si on constate qu’il y a des répétitions, c’est que je ne trouve pas la bonne clé. Il faut alors balayer devant sa porte. Et je suis content de la décision. David a fini avec son coach. Il lui reste son ami.»

Et en tant qu’ami, Thierry Van Cleemput ne souhaite que le meilleur pour David Goffin. «J’espère qu’il va trouver un coach qui va le sensibiliser à l’opiniâtreté, lui demander d’être le plus constant possible», a-t-il ajouté.

«David est un joueur qui a un potentiel extraordinaire. Il est rapide. Il a une vista hors norme. Mais ce genre de gabarit doit être à 100% et avoir une capacité de frappe optimale. Je l’ai vu grandir. Et on s’est dit que c’était le mieux pour être le plus efficace possible. Personne n’est triste. Il est prêt à être coaché différemment. Je sais que les plus belles années de David sont devant lui.».