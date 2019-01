Willy Borsus: «Le Forem doit mettre fin aux formations qui ne donnent pas d’emploi»

Willy Borsus recommande au Forem d’abandonner les formations dans des filières où il y a peu de perspectives d’emploi.

«Le Forem doit mettre fin aux formations qui ne donnent pas d’emploi», affirme lundi le ministre-président wallon, Willy Borsus (MR), dans La Libre Belgique et La Dernière Heure. Il estime qu’une Wallonie économiquement «en ordre de marche» est la meilleure réponse aux revendications confédéralistes.

Sollicité par les entreprises pour «mobiliser de la main­-d’œuvre et des talents», le libéral en déduit qu’«il faut basculer notre approche de formation dans ces métiers techniques et professionnels en formant les jeunes en partenariat avec le monde de l’entreprise». Il recommande dès lors au Forem de «former vite et massivement dans les métiers où il y a des perspectives» et «d’abandonner les formations dans des filières où il y a peu de perspectives d’emploi», citant par exemple la formation d’assistant en psychologie.

Contacté, le cabinet du ministre-président wallon a précisé son propos. Ce dernier évoquait plutôt les formations en assistant en ressources humaines que suivent de nombreux diplômés en psychologie et qui ne débouchent pas souvent sur un emploi. Il estime qu’il est préférable de consacrer moins d’énergie à des formations qui ont peu de débouchés.

Un raisonnement qui vaut non seulement pour le Forem mais également plus globalement pour les jeunes aux études. Willy Borsus les invite ainsi à privilégier des cursus, notamment universitaires, où il y a de réelles perspectives d’embauches, parfois même avant la fin du parcours étudiant, plutôt que d’autres où ce n’est pas le cas actuellement.

120 formations dédiées aux métiers en pénurie

Interrogé, le Forem répond de son côté que les 250 formations qu’il propose, dont 120 dédiées à des métiers en pénurie, atteignaient un taux d’insertion de 67% en 2017, et de 78% pour les professions en pénurie (les données 2018 ne sont pas encore disponibles, NDLR).

Toutes ces formations répondent à une demande expresse des entreprises pour les profils en question, même celles dont le taux d’insertion est plus faible, insiste l’office wallon de l’emploi. L’offre en la matière est adaptée régulièrement aux besoins.

Après plus de 50 mois de baisse consécutive du chômage au sud du pays, le grand défi, selon l’organisme régional, est de travailler avec des demandeurs d’emploi de longue durée qu’il faut rapprocher du marché du travail en leur donnant des compétences recherchées.

La formation en assistant en ressources humaines, qu’ont suivie 34 personnes en 2017, a en outre alors obtenu un taux d’insertion de 94,12%, pointe par ailleurs le Forem en réponse aux affirmations du ministre-président Borsus.

«Il faut oser ce message de rupture», estime en tous les cas M. Borsus, qui relève toutefois un changement d’état d’esprit en Wallonie. «On sent deux éléments. L’envie collective d’aller de l’avant, d’une part, et l’environnement de réforme, d’autre part», observe le ministre-président.

Interrogé par ailleurs sur les revendications confédéralistes de la N-VA, M. Borsus rétorque que «la meilleure réponse au confédéralisme, c’est que la Wallonie soit économiquement en ordre de marche. Je ne crois pas à des espèces de fronts francophones».