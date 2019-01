L’affiche du carnaval de Binche 2019 est connue: le Paysan à l’honneur

C’est Gaëtan Berger qui a remporté le concours organisé par la ville de Binche. Le jeune homme de 22 ans n’en est pas à sa première participation.

Gaëtan Berger est du genre tenace. Depuis deux ans, ce jeune homme originaire de Fontaine-Valmont (Merbes-le-Château) participe au concours organisé par la ville de Binche et l’office de Tourisme, visant à désigner l’affiche officielle du carnaval de Binche.

Un concours organisé depuis cinq ans et donc le gagnant est désigné par un jury et un vote du public. Et pour Ga¨ëtan Berger, la troisième fut la bonne. Le jeune homme âgé de 22 ans, fraîchement diplômé de la Haute École Albert Jacquart de Namur en option Web Design, va empocher les 1 500 euros mis en jeu dans ce concours et verra prochainement son affiche fleurir partout dans Binche et dans les lieux dédiés à la promotion touristique.

S’il remporte pour la première fois le concours, son style plaît manifestement au jury puisque lors des deux éditions précédentes, il était repris dans les finalistes du concours. Cette année, le public l’a largement plébiscité au travers du vote organisé dans le cadre de l’exposition des affiches candidates et qui a attiré plus de 1 100 visiteurs.

L’affiche du Carnaval 2019 a été dévoilée aujourd’hui. - Le jury du concours, composé d’experts en folklore et en communication, a été également séduit et a particulièrement apprécié l’intention de l’auteur de mettre en avant le patrimoine binchois à travers son Hôtel de Ville, ainsi que les deux acteurs du Carnaval portant le masque de cire: le Gille et le Paysan.

L’affiche est donc un bel hommage à ce personnage créé en 1929 et qui fêtera l’année prochaine ses 90 ans de Carnaval. Le paysan partage de nombreuses affinités avec le Gille puisque tous deux portent un masque le matin du Mardi-Gras, tous deux possèdent des plumes d’autruche sur leur chapeau et tous deux sont munis d’un ramon.

Les conditions d’admission au sein de la Société Royale «Les Paysans» sont par ailleurs identiques à celles du Gille. C’est la raison pour laquelle ils sont considérés comme les futurs gilles. Beaucoup d’entre eux deviennent d’ailleurs Gilles par la suite.

La société des Paysans est issue du Collège Notre-Dame de Bon Secours de Binche.