Boxes-vélos privatisés: la ville de Tournai va couper les cadenas!

Les boxes à vélos sécurisés installés dans le centre de Tournai doivent rester accessibles. Certains ne l’ont manifestement pas compris. La Ville les somme de retirer les cadenas illégalement installés sur les grilles.

Des boxes sécurisés pour vélos ont été placés, il y a quelques temps déjà, à proximité de l’entrée de l’hôtel de ville de Tournai, du côté de la roseraie sur laquelle veille la statue du peinte Louis Gallait.

L’initiative rencontre manifestement un beau succès puisque sur les quatre boxes, trois sont occupés quotidiennement. Et si le quatrième reste vide depuis un certain temps déjà, c’est simplement parce qu’un solide cadenas a été placé sur la porte du premier box empêchant à quiconque ne possédant pas la clé d’y introduire un vélo.

Interdit de privatiser cet espace qui doit rester ouvert à tous

Une situation que le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois a récemment dénoncée dans un communiqué rappelant que ces boxes doivent rester accessibles à tous et toutes et qu’ils ne peuvent être fermés par un cadenas que lorsque des vélos y ont été garés. Et uniquement pendant la durée où le vélo s’y trouve.

Bref, il est strictement interdit de réserver, par quelque moyen que ce soit, ce type d’ouvrage à l’usage exclusif d’une seule et même personne. Le service mobilité de la Ville a placé un document sur le cadenas en question demandant au propriétaire de l’enlever au plus tard pour le 25 janvier prochain. Si ce dernier fait la sourde oreille, ce sont les services communaux qui se chargeront de l’opération en se réservant le droit de réclamer les frais de cette intervention au propriétaire du cadenas. Ce dernier pourrait également être poursuivi du chef de dégradation de bien public. Bref, si vous êtes propriétaires de ce cadenas, il vous reste quelques jours pour aller le retirer et éviter de recevoir une douloureuse dont le montant risque bien de dépasser - et de très loin - le prix du dit cadenas…

Davantage d’emplacements pour les deux roues un peu partout

Actuellement, on trouve quatre boxes de ce type (fermés) à côté de l’hôtel de ville et trois autres du même type sur le parking de l’Esplanade de l’Europe. Ceux-ci ont été implantés dans le cadre du plan Wallonie cyclable. De nouveaux emplacements pour vélos sont également en cours d’installation - dans le cadre d’un programme soutenu par Infrasports - auprès de certaines infrastructures sportives. Soit un total de quarante arceaux sous une structure couverte, à raison de 10 à proximité du hall sportif de Kain, 10 près de la piscine de Tournai et autant du côté d’Aqua Tournai, 5 au stade Jules Hossey et 5 au Pas du Roc, à Vaulx.

D’autres arceaux - couverts et non couverts - soit une trentaine seront également déployés en différents points stratégiques de la commune à partir du printemps, également dans le cadre du plan Wallonie cyclable. L’installation de nouveaux boxes fermés n’est quant à elle plus à l’ordre du jour…