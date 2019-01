Inscription en secondaire: les prochaines étapes qui vous attendent

Comment sont classées les demandes?

Pour classer les élèves sur la liste d’attente, on utilise l’indice composite.

L’indice est obtenu en multipliant entre eux sept coefficients attribués à chacun des critères de classement: préférence des parents, distance entre le domicile et l’école primaire fréquentée, distance entre le domicile et l’établissement secondaire, distance entre l’école primaire et l’établissement secondaire, critère de l’immersion, offre scolaire dans la commune de l’école primaire fréquentée et critère du partenariat pédagogique.

Il est possible de calculer manuellement l’indice composite en répondant à une série de questions sur le site de Fédération Wallonie-Bruxelles. Une simulation du calcul de l’indice composite sera bientôt disponible sur l’application «CIRI Parents».

Les élèves sont classés dans l’ordre décroissant de leur indice composite (de l’indice composite le plus élevé à l’indice composite le plus bas).