Musée juif: des exécutions «chirurgicales», selon les secouristes

Les secouristes intervenus après le quadruple assassinat du musée juif de Bruxelles, qui vaut au jihadiste français Mehdi Nemmouche d’être jugé aux assises, ont décrit ce lundi une scène de crime «impressionnante», avec des victimes abattues de manière «chirurgicale».

Ce 24 mai 2014, vers 16h00, lorsqu’interviennent les secours d’urgence appelés par la police, deux corps gisent dans le hall d’entrée du musée, ceux d’un couple de touristes israéliens tous deux abattus par derrière, d’une balle dans la tête à bout portant, et morts sur le coup.

Mais, non loin de là, dans la salle d’accueil, ont raconté les secouristes, une troisième victime au sol est encore vivante, «inconsciente et fort agitée». Il faut la «sédater» pour pratiquer les premiers soins, pose de minerve et intubation pour l’assistance respiratoire.

Il s’agit d’un jeune homme avec «une balle au milieu de la tête», explique Benoît Claessens, médecin urgentiste à Bruxelles, montrant d’un geste de la main l’espace entre les deux yeux. «Cette précision […], c’était chirurgical», ajoute-t-il, reprenant son souffle, manifestement ému.

«Ce sont des personnes qui ont l’air d’avoir été exécutées vu la précision des tirs», renchérit Charlyne Liétard, une infirmière de la même équipe du Smur.

Les deux soignants décrivent une scène «impressionnante, choquante» et ce «stress» de travailler sans savoir si le tireur est encore dans les lieux ou non.

Ils ne savent pas à ce moment-là que des témoins l’ont vu repartir à pied dans la rue, portant les deux sacs noirs avec lesquels il était venu.

Selon l’accusation, Mehdi Nemmouche, 33 ans, un délinquant multirécidiviste radicalisé en prison puis passé par la Syrie, est l’homme qui a tiré ce jour-là sur le couple d’Israéliens et le jeune employé belge du musée (qui mourra des suites de ses blessures deux semaines plus tard). Un quatrième corps, celui d’une bénévole française sexagénaire, est retrouvé dans un deuxième temps par les secours.