Impressionnante collision entre deux camions dans le bois de Rosée

Vers 11h ce lundi matin, un impressionnant accident s’est produit sur la N97, dans le bois de Rosée. La circulation a dû y être interrompue durant l’intervention des secouristes.

Un camion benne transportant des gravats s’est déporté de sa bande pour percuter un camion-citerne et une remorque de lait. Le choc a été très violent. Le camion-citerne a serré le plus possible sa droite, mais il a été percuté de tout le long par l’autre camion qui s’est immobilisé dans le fossé.

La cabine complètement détruite, les secouristes s’attendait à un très lourd bilan. Par chance, le chauffeur ne sera que légèrement blessé.

La circulation est perturbée sur ce tronçon, une déviation étant mise en place via Flavion/la route des Bierts.

Les circonstances ne sont pas encore clairement établies, mais le renard trouvé en bordure la route n’y est pour rien puisqu’il était présent à cet endroit depuis plusieurs jours, tout comme le poney dans le fossé opposé.