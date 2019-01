Simon Goffin à propos de la décision «drastique» de son frère: «Je pense que David a fait un bon choix»

À l’instar de son frère cadet David, Simon Goffin est toujours présent à l’Open en Australie. Le Liégeois, 30 ans, a même vu sa protégée, Anastasia Pavlyuchenkova se qualifier ce lundi matin pour les quarts de finale.

«Anastasia a livré un match fantastique, a expliqué l’entraîneur belge. Le genre de match qu’on aime! Dans la Rod Laver, en night session, même s’il était très tard et contre une adversaire qui joue très bien et a déjà gagné un Grand Chelem. Je suis très fier de ce que Nastia (NDLR: le surnom de Pavlyuchenkova) a réalisé. De son attitude sur le court, surtout après la perte du premier set au tie-break. Ce n’était pas facile de se remettre sur les rails, mais elle y est parvenue. Chapeau!»

Simon Goffin était, évidemment, aussi au courant de la nouvelle du jour côté belge, avec la fin de la collaboration entre David et Thierry Van Cleemput, son coach depuis le mois d’avril 2014.

«David m’a envoyé un sms et j’ai aussi eu mon père au téléphone, a-t-il raconté. David et Thierry ont fait le bilan du tournoi et il était peut-être temps pour David de prendre une décision plus drastique, de trouver une nouvelle motivation. L’année 2018 n’a pas été évidente pour David. Il a eu de la malchance avec les blessures et n’a pas encore réussi à retrouver son niveau de 2016 et 2017. Après une collaboration de cinq ans, ce n’est peut-être pas plus mal de prendre une nouvelle voie pour recevoir d’autres conseils techniques, tactiques et physiques. Je pense que c’est un bon choix et je le soutiendrai toujours», a-t-il conclu.