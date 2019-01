Anne-Laure Macq quitte les Pigeons et rejoint Cap 48

Anne-Laure Macq ejoint l’équipe communication de Cap 48 et Viva for Life. -

La RTBF a annoncé ce matin le départ d’Anne-Laure Macq des Pigeons. Elle rejoint l’équipe communication de Cap 48 et Viva for Life.

Décidément, le pigeonnier de la RTBF est plutôt agité en ce début d’année. Après l’annonce de l’arrivée de Fanny Jandrain parmi les chroniqueurs des Pigeons, c’est cette fois un départ qu’annonce la RTBF: Anne-Laure Macq a en effet décidé de quitter le nid pour prendre en charge la communication des campagnes de CAP48 et Viva for Life.

«Elle quitte donc le magazine On n’est pas des Pigeons pour mettre son énergie et ses compétences au service de l’opération de solidarité de la RTBF mais ne disparaît pas de l’antenne. Elle garde sa chronique dans C’est du Belge ainsi que la présentation de l’émission télé Viva For Life.»

En juin de l’an dernier, Ane-Laure Macq avait été citée parmi les candidats pour reprendre la présentation d’On n’est pas des pigeons en remplacement de son compagnon Sébastien Nollevaux. Et lorsque le choix de Benjamin Maréchal avait été annoncé, une rumeur avait circulé comme quoi elle avait refusé la présentation. ce qu’elle avait démenti sur les réseaux sociaux: «Je souhaitais aussi vous préciser que je n’ai absolument pas refusé d’assurer la présentation des Pigeons comme j’ai pu le lire ou l’entendre. La direction a juste fait un autre choix. Et ce choix, il se justifie par une volonté de faire évoluer les Pigeons, de faire prendre un nouveau tournant à l’émission. Ce projet me tient à cœur, vous le savez. Chaque jour de la semaine depuis 7 ans, la p’tite bande est au rendez-vous pour déjouer avec vous les pièges de la consommation.»

Six mois plus tard, elle a donc décidé de tourner la page.