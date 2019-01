Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce lundi

Ces bébés qui ne veulent plus manger, la police recherche des peluches, doit-on licencier au nom de la digitalisation? Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce lundi 21 janvier

1

Bébés: quand le repas cristalise le conflit

L’anorexie ne survient pas qu’à l’adolescence. Chez les bébés, déjà, le repas peut cristalliser le conflit. Nous avons rencontré le Pr Golse à l’Huderf.

+ À DÉCOUVRIR | Ces bébés qui ne veulent plus manger

2

Licencier des travailleurs et réembaucher au nom de la digitalisation: est-ce inévitable?

Digitalisation? On licencie et puis on embauche. Professeur à l’UCLouvain, Laurent Taskin suggère un management plus responsable.

+ À DÉCOUVRIR| Digitalisation: «Un management démissionnaire qui est choquant»

3

Ils vont pouvoir faire des propositions au conseil communal

C’est officiel, les Crisnéens vont pouvoir faire des propositions au conseil communal. C’est une véritable première en Wallonie.

+ À DÉCOUVRIR| Les Crisnéens vont pouvoir (inter)agir dans la politique communale

4

Une nouvelle gamme électrique pour Mercedes

Mercedes est présente au Salon de l’auto de Bruxelles avec un des plus grands stands. Et avec aussi la présentation d’une voiture qui fera date: la EQC 400.

+ À DÉCOUVRIR| Mercedes présente la EQC 400 qui annonce une nouvelle gamme électrique

5

3SHomeCare: une vision transversale des soins à domicile

Plus qu’un problème d’horaire, c’est une communication absente que déplorent les policiers de Huy. Ils comptent y remédier.

+ À DÉCOUVRIR| Soigné à domicile grâce à Intersysto

6

La police recherche des peluches

Vous avez des peluches qui traînent chez vous? Alors, amenez-les à votre commissariat! Voici l’appel que lance la zone de police Stavelot-Malmedy. L’objectif de l’opération peluches est de permettre aux policiers de réconforter les enfants en situation de détresse.

+ À DÉCOUVRIR| La police de la zone Stavelot-Malmedy recrute… des peluches

7

Et si les entreprises louaient des oeuvres d'art?

Un galériste propose d’organiser la location à des entreprises d’œuvres d’artistes ayant exposé à Virton. «La location est le seul moyen de faire entrer l’art dans les entreprises en permettant de déduire fiscalement le coût de l’opération», explique-t-il.

+ À DÉCOUVRIR | Des œuvres d’art louées à des entreprises

8

David Goffin doit se trouver un nouveau coach

L’association Goffin-Van Cleemput n’a pas survécu à l’élimination du Liégeois en 1/8 à Melbourne. Une sortie synonyme de forfait en Coupe Davis.

+ A DECOUVRIR| David Goffin à la croisée des chemins

9

CINEMA| Quand un médecin est confronté à la maladie

En salles ce mercredi, «L’ordre des médecins» de David Roux montre la fragilité d’un médecin confronté à la maladie d’un proche.

+ A DECOUVRIR| «L’ordre des médecins»: «Un hôpital, c’est d’abord un lieu de vie»

10

VIDÉOS | L’exploit carolo à Bruges, les ratés d’Anderlecht à Gand et le succès renversant du Standard

Bruges et Anderlecht battus, les grands bénéficiaires de la journée de reprise en Pro League sont Genk, l’Antwerp et le Standard. Retrouvez les résumés des matches en vidéos.

+ A DECOUVRIR| Regardez les résumés de la 22e journée de championnat en vidéos