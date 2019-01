Melbourne: Elise Mertens et Kirsten Flipkens éliminée en huitièmes de finale du double

Elise Mertens et Kirsten Flipkens ont été éliminées en double à l’Open d’Australie s’arrêter en huitièmes de finale, ce lundi à Melbourne.

Associée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, Elise Mertens a vu son parcours en double à l’Open d’Australie s’arrêter en huitièmes de finale, ce lundi à Melbourne. Elise Mertens et Aryna Sabalenka ont été battues par la paire classée N.1 composée de Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova. La partie s’est ponctuée en trois sets sur le score de 2-6, 6-2, 6-3 après 1h54 de jeu. Les Tchèques sont classées respectivement N.2 et N.1 mondiale. Elles ont remporté l’an dernier Roland-Garros et Wimbledon.

Douzième mondiale en double, Elise Mertens avait été éliminée au 1er tour du double l’an dernier en Australie. Son meilleur résultat en double en Grand Chelem est un quart de finale lors de l’US Open 2018, déjà battue par Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova.

La Limbourgeoise de 23 ans, 14e mondiale en simple et demi-finaliste en 2018, a quitté le tournoi au 3e tour après une défaite contre l’Américaine Madison Keys (WTA 17).

Flipkens et Larsson battue par les tenantes du titre

De son côté, Kirsten Flipkens s’est aussi inclinée en huitièmes de finale du double de dames de l’Open d’Australie de tennis, lundi à Melbourne.

Aux côtés de la Suédoise Johanna Larsson, avec qui elle forme la 13e tête de série, Kirsten Flipkens a été battue par les tête de série N.2, la Française Kristina Mladenovic et la Hongroise Timea Babos.

La rencontre s’est ponctuée sur le score de 0-2 après une heure et dix minutes de jeu (1-6; 4-6).

Kristina Mladenovic et Timea Babos pointent à la 3e place mondiale en double et sont les tenantes du titre à Melbourne Park. Elles défieront l’Américaine Raquel Atawo et la Slovène Katarina Srebotnik, têtes de série N.9, pour une place dans le dernier carré.

La Campinoise de 33 ans, 34e mondiale en double, a égalé sa meilleure performance en double à l’Open d’Australie, réalisée en 2016. Elle avait été éliminée au 1er tour il y a douze mois.

En simple, Flipkens (WTA 50) a été éliminée au premier tour du simple à Melbourne par la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 31).