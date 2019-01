Présidence du cdH - Le militant humaniste François-Xavier Blanpain candidat à la présidence du parti

(Belga) Le militant cdH François-Xavier Blanpain se porte candidat à la présidence de son parti, a-t-il indiqué à Belga dimanche peu avant minuit, heure à laquelle les dossiers de candidature devaient être soumis pour remplacer le président démissionnaire Benoît Lutgen.

"Je suis un simple membre du cdH, mais avec un parcours de plusieurs années auprès de Joëlle Milquet et Benoît Lutgen, c'est donc un mouvement que je connais bien", a indiqué M. Blanpain (39), juriste de formation, marié et père d'une famille de trois enfants installée à Obaix, dans la région de Charleroi. Fort de cette expérience de militant dans les instances locales depuis 1996, dans le Hainaut, le Brabant wallon et à Bruxelles, il affirme dès lors être en mesure d'offrir une "vision transversale et un regard extérieur" au parti. Son projet pour la formation humaniste repose sur trois piliers détaillés dans son dossier de candidature: un recentrage du projet politique donnant la priorité à la qualité de vie; l'amplification des efforts déployés en matière de communication; une nouvelle organisation du mouvement politique. "Je connais bien notre mouvement. Ensemble, nous en avons vécu les moments les plus forts comme sa réalité quotidienne. J'ai aussi le recul qui me permet de voir comment nous pouvons ouvrir un nouveau chapitre", assure-t-il dans sa lettre d'introduction. "Dans un contexte où le fonctionnement de la démocratie et des partis doit se renouveler, ma candidature offre une vision assez différente de celle de Maxime Prévot", a-t-il indiqué à Belga. Ce dernier, bourgmestre de Namur, a fait part de son intention de succéder à M. Lutgen qui le soutient dans sa démarche très médiatisée depuis l'annonce de sa démission. Les candidatures à la présidence du cdH pouvaient être remises jusque dimanche minuit. (Belga)