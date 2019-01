Avec Vermaelen, Barcelone caracole en tête

Le FC Barcelone, avec Thomas Vermaelen sur le terrain pendant toute la rencontre, a battu Leganes (3-1) pour le compte de la 20e journée de Liga. C’est la sixième victoire de rang pour le club catalan, qui caracole toujours en tête du championnat espagnol.

Les Catalans ont ouvert le score peu après la demi-heure de jeu via Ousmane Dembélé. Bien servi par Jordi Alba dans le rectangle, le Français a vu sa reprise du plat du pied rentrer au fond du but via le poteau (1-0, 32e). Peu avant l’heure de jeu, le club de la région madrilène a égalisé sur une contre-attaque conclue par le Danois Martin Braithwaite (1-1, 57e).

Ernesto Valverde a alors choisi de faire monter Lionel Messi, Ivan Rakitic et Malcolm pour faire la différence. C’est précisément sur une frappe lointaine de Messi, qu’Ivan Cuellar n’a pas été capable de capter, que Luis Suarez a donné l’avantage aux siens en bon renard des surfaces qu’il est (2-1, 71e). Vermaelen, pour son 4e match en Liga cette saison, s’est illustré dans les dernières minutes avec une intervention décisive sur un attaquant adverse. Dans le temps complémentaire, Messi était à la conclusion d’un beau mouvement avec Jordi Alba. C’est le 18e but en autant de matches de Liga pour «La Pulga» cette saison, le 25e en 24 rencontres toutes compétitions confondues.

Au classement, le Barca trône en tête avec 46 points, soit respectivement 5 et 10 de plus que l’Atlético et le Real Madrid. Leganes est 14e avec 22 unités.