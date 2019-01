Bloqués 16 heures dans un avion à l’arrêt

Les passagers d’un vol de la compagnie américaine United Airlines, dérouté sur l’aéroport de Goose Bay dans le nord-est canadien, ont été coincés à bord de l’appareil pendant environ 16 heures par un temps glacial, selon la chaîne publique CBC.

Le vol 179 d’United, effectuant une liaison entre Newark près de New York et Hong Kong, a dû se poser samedi soir à Goose Bay dans la province de Terre Neuve et Labrador à cause d’une urgence médicale, a indiqué la compagnie à CBC.

Le passager souffrant a été hospitalisé mais un problème mécanique a empêché l’appareil de redécoller, les passagers ont par conséquent dû demeurer à bord car il n’y a pas de douanier la nuit dans cet aéroport, a précisé CBC.

Les quelques 250 passagers sont restés quelques 16 heures à bord en attendant l’arrivée d’un avion de remplacement, ont déclaré des passagers à la chaîne publique.

Un avion de secours a fini par arriver à Goose Bay en fin de matinée dimanche. Les passagers ont été transférés à son bord par bus et l’avion a décollé en milieu d’après-midi pour les ramener à Newark, leur point de départ, a précisé CBC.

L’un des passagers, Sonjay Dutt, joint par téléphone, s’est plaint qu’il ne faisait pas très chaud dans l’avion immobilisé et que l’arrivée de nourriture et de cafés dimanche matin après des heures d’attente n’avait pas suffi à apaiser la grogne des passagers.

Il faisait -30 degrés Celsius à Goose Bay et le froid pourrait être à l’origine du mauvais fonctionnement d’une porte qui a empêché l’avion de repartir.

Une bonne partie du Canada, notamment l’est du pays, a subi pendant le week-end des épisodes de froid glacial et d’importantes chutes de neige qui ont perturbé le trafic routier et provoqué des annulations de vols dans plusieurs aéroports, notamment à Montréal.