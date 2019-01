P3: Arquet en plante 8, Loyers in extremis, Pondrôme relève la tête

Retour sur les rencontres de P3 namuroise de ce week-end. Pas mal de remises, pas mal de buts également…

P3A: Arquet cartonne, Emines surprend Grand-Leez

Beaucoup de remises dans la première série de P3: cinq macthes n’ont pas eu lieu ce dimanche après-midi. Sur les pelouses, Spy B et Bois-de-Villers ont tous les deux tenu bon et se sont mutuellement empêchés de repartir avec les 3 points (3-3).

Le carton du jour est venu des pieds des Vedrinnois. Soucieux de réparer l’affront du match aller (défaite 6-1), Arquet B ne s’est pas fait prier pour rendre la pareille à Flawinne B. Grâce à un triplé de Lamy, deux doublés (Delchambre et Leblanc) et un but de Libois, Arquet s’impose 8-2.

Quant à la surprise du chef, elle est à mettre à l’actif des joueurs d’Emines qui ont contraint Grand-Leez (actuel troisième) à s’incliner 1 but à 4.

P3B: Pas de vainqueur au sommet

Sart-Bernard accueillait Loyers B ce dimanche, pour tenter de prendre les commandes de la P3B. Et il s’en est fallu de peu pour que les deux équipes échangent leur place après le match. Mené 2-0, Loyers finit par revenir au score à la 93e… (2-2).

Dans les autres rencontres, Sclayn s’impose à Méan (2-3) et profite du nul de Evelette-Jallet contre Ohey (1-1) pour prendre seul le contrôle de la 3e place.

P3C: Sans problème pour Pondrôme, Fraire domine Pesche

Leader de la série, Pondrôme se déplaçait à Dinant pour creuser l’écart provisoirement avec Achêne et Somzée, privées de match par le froid ce dimanche. Les Beaurinois ne tardent pas à ouvrir le score et finissent le travail sur le score de 2-4, pour panser la plaie ouverte la semaine passée lors de la réception compliquée de Fraire. Les Sangliers recevaient Pesche (1 point derrière eux au classement) et ont réitéré le résultat du week-end dernier en s’imposant de nouveau 4-1.

Le quatrième, Denée, s’est adjugé la rencontre face à Han-sur-Lesse en toute fin de match tandis qu’en bas de classement, Treignes et Rienne se sont neutralisé (1-1).

