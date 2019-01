Le débrief sportif du week-end: le VAR profite au Standard, Charleroi forge l’exploit, Goffin se sépare de son coach

David Goffin, Gabriele Angella et Christian Luyindama ont connu des fortunes diverses ce week-end. Montage : ÉdA – Photos : Belga

Le Standard de Liège s’est imposé en fin de match, le Sporting Charleroi a forgé l’exploit à Bruges, première manquée pour Fred Rutten, David Goffin s’est séparé de son entraîneur après son élimination, Roger Federer sorti à l’Open d’Australie. Voici quelques-uns des moments forts de ce week-end.

Le VAR profite au Standard, l’exploit des Zèbres, première ratée pour Rutten

Mené, le Standard est venu à bout de Courtrai en toute fin de partie. Christian Luyindama a délivré les Rouches dans le temps additionnel (2-1). Les Liégeois ont bénéficié d’un penalty (assez logique) grâce au VAR.

Le Sporting Charleroi a livré une magnifique prestation au Jan Breydel. Les Zèbres se sont imposés face au Club de Bruges au bout de… 100 minutes de jeu grâce à un but d’Angella. C’est le premier de succès de Felice Mazzu en terres brugeoises.

Pour la grande première de Fred Rutten, les Mauves se sont inclinés à la Ghelamco Arena (1-0). L’exclusion de Francis Amuzu a été fatale pour Anderlecht.

Eupen proche du maintien, dix points d’avance pour Genk Eupen a déroulé face à Lokeren, lanterne rouge. Les Pandas se sont imposés 4-1 et prennent 14 points d’avance sur leur adversaire. Dans le derby du Limbourg, Genk s’est imposé au bout du suspens (3-2) et possède désormais dix points d’avance au classement. Dans les autres rencontres, l’Antwerp s’est imposé à Zulte Waregem (1-2) et le Cercle Bruges a partagé l’enjeu face à Waasland-Beveren (1-1). + À VOIR | VIDÉO | Les Pandas empilent les buts, le doublé de Blondelle : revivez Eupen-Lokeren

Open d’Australie: les Belges et Roger Federer éliminés

Le troisième tour de l’Open d’Australie a été fatal à David Goffin et Elise Mertens. Le Liégeois s’est incliné face au jeune Russe Daniil Medvedev (6-2, 7-6, 6-3) pendant que la Louvaniste était battue par l’Américaine Madison Keys (6-3, 6-2).

La grosse surprise a été l’élimination de Roger Federer dès les huitièmes de finale. Le Suisse, double tenant du titre, a été sorti par le Grec Stefanos Tsitsipas, âgé seulement de 20 ans.

Goffin se sépare de son coach 24 heures après son élimination, David Goffin a annoncé la fin de sa collaboration avec Thierry Van Cleemput. «À l’issue de cet Open d’Australie, nous avons décidé Thierry et moi-même de mettre un terme à notre relation professionnelle, d’un commun accord. Nous avons partagé des moments extraordinaires sportivement et humainement… et je tiens beaucoup à le remercier pour cela. Je lui souhaite tout le meilleur pour ses futures collaborations», a déclaré le joueur de 28 ans. + À LIRE | David Goffin et son coach Thierry Van Cleemput se séparent

Nouveau titre pour Joachim Gérard

Joachim Gérard, associé à Stefan Olsson a remporté la finale de l’Open de Melbourne en chaise roulante, samedi soir en Australie. Le duo belgo-suédois a battu en finale la paire française N.1 mondiale composée de Stéphane Houdet et Nicolas Peiffer sur le score de 6-3 et 7-6.

Witsel buteur, retour gagnant pour Courtois, grosse prestation de Kabasele

Axel Witsel marque peu mais quand il inscrit un but, cela vaut toujours le coup d’œil. Le Liégeois a offert la victoire au Borussia Dortmund sur une frappe surpuissante. Dans le même temps, Thibaut Courtois a effectué un retour gagnant avec le Real Madrid lors de la victoire 2-0 face à Séville alors que Christian Kabasele a régné dans la défense de Watford lors du partage de son équipe contre Burnley.

Tour Down Under, Wanty Gobert et un titre pour Jolien D’hoore

Jolien D’hoore et Lotte Kopecky ont remporté la course par équipes, le Madison, dimanche lors de la 5e et avant-dernière manche de la Coupe du monde de cyclisme sur piste à Cambridge, en Nouvelle-Zélande.

Daryl Impey conserve son titre au Tour Down Under. Le champion d’Afrique du Sud a terminé 3e de l’étape reine. En s’imposant pour la 6e fois au sommet de Willunga Hill, Richie Porte devance Poels et empoche sa première victoire pour Trek.

Au sein des Wanty-Gobert, ils sont deux Herviens: Loïc Vliegen et Boris Vallée. Le premier n’a pas encore de surnom. Découverte.

Les Red Lions frustrés par l’Espagne

La Belgique, première nation mondiale de hockey masculin, a partagé l’enjeu 2-2 (mi-temps: 0-0) avec l’Espagne, classée 9e à la FIH, dans la toute première rencontre de la Hockey Pro League, samedi à l’Estadio Betero de Valence. Les Belges ont encaissé deux buts en 180 secondes de jeu.

Le fils de Schumi rejoint Ferrari

Mick Schumacher a signé un contrat avec la Ferrari Driver Academy, la filière de Ferrari réservée aux jeunes pilotes. C’est ce que la ‘Scuderia’a annoncé samedi. Mick suit ainsi les traces de son père, Michael, cinq fois champion du monde avec l’écurie de Maranello.

Pacquiao conserve son titre WBA à 40 ans

Le Philippin Manny Pacquiao a conservé à 40 ans son titre WBA des welters en battant l’Américain Adrien Broner aux points, samedi à Las Vegas (Nevada). Il a infligé à Broner, de onze ans son cadet, sa quatrième défaite pour 33 victoires et un nul.

Les mauvais gestes du week-end: Thierry Henry craque, un joueur des Celtics disjoncte

Impuissant face à la défaite de son équipe samedi contre Strasbourg, Thierry Henry a perdu ses nerfs en plein match. Le coach monégasque s’en est pris verbalement à Kenny Lala, un joueur adverse.

Lors du match entre Boston et Atlanta, les esprits se sont échauffés. Durant cette rencontre, l’ailier fort des Celtics Marcus Smart a disjoncté après son exclusion pour une seconde faute technique.

Il a d’abord refusé de quitter le terrain et alors que ses coéquipiers tentaient de le raisonner, il s’est jeté sur DeAndre Bembry, bousculant au passage un arbitre, ce qui devrait lui valoir une lourde amende et/ou une longue suspension.

Wout Van Aert prend la tête en Coupe du monde de cyclocross

Wout Van Aert (Cibel-Cebon) a remporté la huitième et avant-dernière manche de la coupe du monde de cyclocross dimanche à Pontchâteau, en France. C’est la première victoire en Coupe du monde pour le Belge, désormais leader du classement général.

Le champion du monde a devancé Toon Aerts au sprint. Michael Vanthourenhout a complété, quelques mètres plus tard, un podium entièrement noir-jaune-rouge.

Nouvelle défaite pour le Spirou, huitième succès de rang pour le Brussels

La 14e journée d’Euromillions League a profité à Anvers, Alost, Limburg, Malines et le Brussels. Les pensionnaires de Neder-Over-Heembeek ont remporté un huitième succès de rang et se rapprochent de la première place d’Ostende, battu à domicile par les Kangourous. Le Spirou Charleroi a été battu par Anvers dans l’affiche du week-end.

